Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de fikstür tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de yeni sezonun perdesi, 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla açılacak. Maçlara az bir zaman kala maçların tarihinin netleşeceği fikstür çekimi araştırılıyor. İşte, Süper Lig 2025-26 sezonu fikstür çekiminde son bilgiler...

Süper Lig'de yeni sezona geri sayım başladı. Yeni sezon öncesi merak edilenlerden biri de fikstür çekimi olacak. Söz konusu fikstür çekimi, Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacak.

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu heyecanı için nefesler tutuldu. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve diğer dev kulüplerin şampiyonluk yarışının başlamasına kısa bir süre kaldı.

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, 4 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek fikstür çekimi, saat 15.00'te başlayacak.

SÜPER LİG FİKTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekiminin, beIN SPORTS tarafından şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

SÜPER LİG İLK MAÇ NE ZAMAN, KİM OYNAYACAK?

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçı 8 - 11 Ağustos tarihleri arasında oynanacaktır.

İlk maçın hangi takılar arasında olacağı şu an belli değildir. 4 Temmuz 2025 tarihinde Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 15.00'te yapılacak Süper Lig fikstür çekimi sonrasında netleşecektir.