Süper Lig'de yeni sezon harcama limitleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de yer alan kulüplerin 2025-2026 sezonu harcama limitlerini açıkladı. Galatasaray, 6 milyar 137 milyon 773 bin 446 TL ile en fazla harcama limitine sahip kulüp oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 30 Haziran 2025 tarihli toplantısında 2025-2026 sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. 2024-2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray’ın yeni sezondaki harcama limiti 6 milyar 137 milyon 773 bin 446 TL olarak belirlendi. Kurul tarafından Fenerbahçe’ye 4 milyar 816 milyon 196 bin 233 TL, Beşiktaş'a 3 milyar 397 milyon 251 bin 589 TL harcama limiti verildi.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. maddesi kapsamında Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

Süper Lig Takımlar Takım Harcama Limiti ( TL) 1. GALATASARAY A.Ş. 6.137.773.446 2. FENERBAHÇE A.Ş. 4.816.196.233 3. REEDER SAMSUNSPOR 1.039.453.100 4. BEŞİKTAŞ A.Ş. 3.397.251.589 5. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 987.881.703 6. EYÜPSPOR 546.553.433 7.TRABZONSPOR A.Ş. 2.341.275.298 8. GÖZTEPE A.Ş. 552.038.071 9. ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1.345.252.036 10. KASIMPAŞA A.Ş. 481.052.381 11. TÜMOSAN KONYASPOR 1.415.698.662 12. CORENDON ALANYASPOR 669.229.611 13. BELLONA KAYSERİSPOR 940.370.334 14. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 570.028.038 15. ONVO ANTALYASPOR 468.999.111 16. KOCAELİSPOR 853.381.305 17. GENÇLERBİRLİĞİ 853.381.305 18. SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 853.381.305

İşte TFF'nin açıklaması;

"Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII D Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı EK XIII/D bendine göre T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınmak sureti ile hesaplanacağı belirtilmiştir.

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı' nın EK XIII E Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir."