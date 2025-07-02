Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman ve hangi kanalda? Maç takvimi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Temmuz 2025 22:30 - Güncelleme: 2 Temmuz 2025 22:30 - Güncelleme:

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final heyecanı için çok az bir süre kaldı. Eşleşmeler belli olurken tüm futbolseverlerin gözü maçlara çevrildi. Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman ve hangi kanalda merak edilirken maç takvimi ve canlı yayın bilgileri de belli oldu.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor! Turnuvanın son 16 turu geride kalırken çeyrek final karşılaşmalarında mücadele edecek takımlar netleşti. Brezilya’dan Fluminense, İtalya’nın güçlü temsilcisi Inter’i 2-0 gibi sürpriz bir skorla mağlup ederek çeyrek final biletini kaptı. Fluminense’nin rakibi de Manchester City’yi uzatma süresinde 4-3 mağlup eden Suudi Arabistan takımı Al Hilal oldu. Peki, Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman ve hangi kanalda? KULÜPLER DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN? 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final heyecanı 4-5 Temmuz tarihlerinde yaşanacak. İlk çeyrek final maçı 4 Temmuz Cuma günü saat 22.00’de Fluminense ile Al Hilal arasında oynanacak. Çeyrek final sonrası turnuvanın yarı final maçları 8-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın finali ise 13 Temmuz Pazar günü New York’taki MetLife Stadı’nda düzenlenecek. İlgili Haber FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Arda Güler'in rakibi Kenan yıldız! Milli kapışma... KULÜPLER DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇ TAKVİMİ 4 Temmuz Cuma, 22:00 Fluminense - El Hilal 5 Temmuz Cumartesi, 04:00 Palmeiras - Chelsea 5 Temmuz Cumartesi, 19:00 Paris Saint-Germain (PSG) - Bayern Münih 5 Temmuz Cumartesi, 23:00 Real Madrid - Borussia Dortmund İlgili Haber Orkun Kökçü Galatasaray’a gelecek mi? Kökçü'nün piyasa değeri ve istatistikleri dikkat çekti! KULÜPLER DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI HANGİ KANALDA? 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın çeyrek final karşılaşmaları Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şifresiz ve naklen izlenecek olan çeyrek final maçları için futbolseverler heyecanlı bekleyişe şimdiden başladı. İlgili Haber Real Madrid-Juventus maçı kaç kaç bitti? Real Madrid-Juventus maç özeti gündemdeki yerini koruyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan