Real Madrid-Juventus maçı kaç kaç bitti? Real Madrid-Juventus maç özeti gündemdeki yerini koruyor

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turunda Real Madrid, Juventus karşılaşması gündeme geldi. Avrupa'nın iki önemli kulübü finale kalmak için ter döktü. Kritik karşılaşmada gözler Real Madridli Arda Güler'i ve Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ı aradı. Peki, Real Madrid-Juventus maçı kaç kaç bitti? İşte maç özeti ve skorlar...

Dün akşam gerçekleşen Real Madrid - Juventus maçı ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı sona erdi.

Real Madrid, H Grubu'nu üç maçtan yedi puan toplarken, Juventus ise G Grubu'nda oynadığı üç maçta altı puan almayı başardı. Kritik karşılaşmanın ardından Avrupa'nın iki büyük takımında forma giyen Kenan Yıldız ile Arda Güler'in karşılaşmadaki performansı da merak konusu oldu.

REAL MADRID-JUVENTUS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Madrid-Juventus maçında 1-0 galip ayrılan İspanyol devi adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Heyecan dolu mücadelede rakibini 1-0 mağlup eden Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkacak.

Real Madrid-Juventus maçını 1-0 skorla Arda Güler'in olduğu takım yani Real Madrid kazanmıştır.

REAL MADRID - JUVENTUS MAÇI ÖZETİ

İspanyol ekib Real Madrid takımına galibiyeti getiren golü 54. dakikada Gonzalo attı.

Eflatun-beyazlılar, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmanın 78. dakikasında yerini Luka Modric'e bıraktı. Juventus'ta ise 71. dakikada Kenan Yıldız'ın yerine Teun Koopmeiners oyuna girdi.