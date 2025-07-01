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İlk 11 belli oldu! Real Madrid - Juventus maçında Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İlk 11 belli oldu! Real Madrid - Juventus maçında Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı bu akşam Real Madrid ile Juventus arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Real Madrid - Juventus maçında Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı heyecanla bekleniyor.

Türk futbolunun iki parlayan yıldızı Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın sahada birbirlerine rakip olacak. Merakla beklenen Real Madrid - Juventus maçı için geri sayım başladı. Şimdi gözler Real Madrid - Juventus maç kadrosu ilk 11'lerde! Peki, Real Madrid - Juventus maçında Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı?

İlk 11 belli oldu! Real Madrid - Juventus maçında Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı? - 1. Resim

REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid’in genç yeteneği Arda Güler FIFA Kulüpler Dünya Kupası kapsamında Juventus ile oynanacak mücadelede sahaya ilk 11’de çıkıyor. Xabi Alonso’nun göreve gelmesinden bu yana daha fazla forma şansı bulan Arda, turnuva boyunca oynadığı 3 karşılaşmada 172 dakika süre aldı.

İlk 11 belli oldu! Real Madrid - Juventus maçında Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı? - 2. Resim

REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇINDA KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus’un parlayan yıldızı Kenan Yıldız da bu akşamki önemli karşılaşmada ilk 11’de yer alıyor. Turnuvada 3 maçta toplam 180 dakika sahada kalan genç oyuncu, 3 gol ve 2 asistle adeta rüzgar estirdi. 

İlk 11 belli oldu! Real Madrid - Juventus maçında Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı? - 3. Resim

REAL MADRİD - JUVENTUS İLK 11 MAÇ KADROSU

Real Madrid ilk 11:
T. Courtois, A. Rüdiger, A. Tchouaméni, D. Huijsen, T. Alexander-Arnold, J. Bellingham, F. Valverde (K), Arda Güler, F. Garcia, G. García, Vinícius Jr.

Juventus ilk 11:
M. Di Gregorio, P. Kalulu, D. Rugani, L. Kelly, A. Costa, M. Locatelli (K), K. Thuram, A. Cambiaso, F. Conceição, Kenan Yıldız, R. Kolo Muani

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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