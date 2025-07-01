Real Madrid - Juventus hangi kanalda, saat kaçta, Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı? Maç kadrosu muhtemel ilk 11
Real Madrid ve Juventus FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya! Real Madrid - Juventus hangi kanalda, saat kaçta, Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı büyük bir heyecanla futbolseverler tarafından araştırılıyor. Real Madrid - Juventus Maç kadrosu muhtemel ilk 11 ise belli oldu.
İspanya’nın dev kulübü Real Madrid, İtalya’nın köklü takımlarından Juventus ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Peki, Real Madrid - Juventus hangi kanalda, saat kaçta, Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı?
REAL MADRİD - JUVENTUS HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda büyük heyecana sahne olacak Real Madrid - Juventus maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
Tüm gözlerin çevrildiği Real Madrid - Juventus maçı TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Juventus maçı 1 Temmuz Salı günü saat 22.00'de başlayacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu maçı için meraklı bekleyiş başladı. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın performansı için nefesler tutuldu!
ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Türk futbolunun yükselen yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız Real Madrid - Juventus maçında sahada olacak isimler arasında gösteriliyor. Her iki oyuncunun da maçın ilk 11’inde sahaya çıkması bekleniyor.
REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, F. Garcia, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Vinicius Jr, Mbappe
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Costa, McKennie, Locatelli, Kostic, N. Gonzalez, Koopmeiners, Kenan Yıldız