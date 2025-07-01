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Real Madrid - Juventus hangi kanalda, saat kaçta, Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı? Maç kadrosu muhtemel ilk 11

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Real Madrid - Juventus hangi kanalda, saat kaçta, Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı? Maç kadrosu muhtemel ilk 11
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid ve Juventus FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya! Real Madrid - Juventus hangi kanalda, saat kaçta, Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı büyük bir heyecanla futbolseverler tarafından araştırılıyor. Real Madrid - Juventus Maç kadrosu muhtemel ilk 11 ise belli oldu.

İspanya’nın dev kulübü Real Madrid, İtalya’nın köklü takımlarından Juventus ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Peki, Real Madrid - Juventus hangi kanalda, saat kaçta, Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı?

Real Madrid - Juventus hangi kanalda, saat kaçta, Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı? Maç kadrosu muhtemel ilk 11 - 1. Resim

REAL MADRİD - JUVENTUS HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda büyük heyecana sahne olacak Real Madrid - Juventus maçı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Tüm gözlerin çevrildiği Real Madrid - Juventus maçı TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Real Madrid - Juventus hangi kanalda, saat kaçta, Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı? Maç kadrosu muhtemel ilk 11 - 2. Resim

REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Juventus maçı 1 Temmuz Salı günü saat 22.00'de başlayacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu maçı için meraklı bekleyiş başladı. Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın performansı için nefesler tutuldu!

Real Madrid - Juventus hangi kanalda, saat kaçta, Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı? Maç kadrosu muhtemel ilk 11 - 3. Resim

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Türk futbolunun yükselen yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız Real Madrid - Juventus maçında sahada olacak isimler arasında gösteriliyor. Her iki oyuncunun da maçın ilk 11’inde sahaya çıkması bekleniyor.

Real Madrid - Juventus hangi kanalda, saat kaçta, Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı? Maç kadrosu muhtemel ilk 11 - 4. Resim

REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, F. Garcia, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Vinicius Jr, Mbappe

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Costa, McKennie, Locatelli, Kostic, N. Gonzalez, Koopmeiners, Kenan Yıldız

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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