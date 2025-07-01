Real Madrid - Juventus hangi kanalda, saat kaçta, Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı? Maç kadrosu muhtemel ilk 11

Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Temmuz 2025 01:01 - Güncelleme: 1 Temmuz 2025 01:01 - Güncelleme:

Real Madrid ve Juventus FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya! Real Madrid - Juventus hangi kanalda, saat kaçta, Arda Güler ve Kenan Yıldız oynayacak mı büyük bir heyecanla futbolseverler tarafından araştırılıyor. Real Madrid - Juventus Maç kadrosu muhtemel ilk 11 ise belli oldu.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan