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Hakan Çalhanoğlu sakat mı, neden yok? Inter - Fluminense maç kadrosunda gözler Çalhanoğlu'nu aradı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hakan Çalhanoğlu sakat mı, neden yok? Inter - Fluminense maç kadrosunda gözler Çalhanoğlu&#039;nu aradı!
Hakan Çalhanoğlu, Sakatlık, Inter, Fluminense, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hakan Çalhanoğlu’nun son dönemde Inter’in FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçlarında kadroda yer almaması taraftarlar arasında merak konusu oldu. Hakan Çalhanoğlu neden yok, sakatlandı mı soruları futbolseverlerin gündemine otururken Milli futbolcumuzun sağlık durumuna ilişkin detaylar da açıklandı.

Hakan Çalhanoğlu sakatlıkdurumu ve Fluminense ile oynanan son 16 turu karşılaşmasında neden forma giymediğiyle ilgili sorular yoğunlaştı. Yapılan resmi açıklamalar ve kulüp kaynaklarından edinilen bilgiler doğrultusunda Çalhanoğlu’nun yokluğunun sebebi netleşti. Hakan Çalhanoğlu neden yok, sakat mı?

Hakan Çalhanoğlu neden yok, sakatlandı mı? Inter - Fluminense maç kadrosunda gözler Çalhanoğlu'nu aradı! - 1. Resim

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN YOK?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Inter’in Fluminense ile oynadığı son 16 turu maçında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun kadroda olmaması taraftarların dikkatini çekti.

Uzun süredir sahalardan uzak kalan Hakan Çalhanoğlu sakatlık nedeniyle ilk 11'de yer alamdı. Inter’in ABD’deki hazırlık kampı sırasında yaşanan antrenman sakatlığı nedeniyle deneyimli oyuncu Çalhanoğlu Fluminense karşılaşmasında görev alamadı.

İnter kulüp yetkilileri Hakan Çalhanoğlu'nun sahaya dönmesi için gerekli tedavi sürecinin başladığını duyurdu.

Hakan Çalhanoğlu neden yok, sakatlandı mı? Inter - Fluminense maç kadrosunda gözler Çalhanoğlu'nu aradı! - 2. Resim

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKAT MI?

Hakan Çalhanoğlu'nun antrenmanlarda yaşadığı sakatlık, yapılan tetkikler sonucu kesinlik kazandı. Sağ bacağında soleus kasında zorlanma tespit edilen Hakan Çalhanoğlu bu nedenle sahada yer almadı.

Inter Çalhanoğlu’nun iyileşme sürecini yakından takip ettiğini ve oyuncunun en kısa sürede forma giymesinin hedeflendiğini belirtti. Hakan Çalhanoğlu'nun kulübün planlamalarına göre yakında sahalara dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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