İlk 11 açıklandı! Inter - Fluminense maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Haziran 2025 21:37 - Güncelleme: 30 Haziran 2025 21:37 - Güncelleme:

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı devam ederken, İtalyan temsilcisi Inter, son 16 turu mücadelesinde Brezilya'nın güçlü ekiplerinden Fluminense ile karşı karşıya geliyor. Inter - Fluminense maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı merak ediliyor.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yer alan Charlotte şehrindeki Bank of America Stadyumu’nda oynanacak Inter-Fluminense maçı için geri sayım başladı. Inter - Fluminense maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? INTER FLUMİNENSE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ? FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Inter ile Fluminense arasında oynanacak karşılaşma, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Inter-Fluminense maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. INTER FLUMİNENSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Inter-Fluminense maçı 30 Haziran 2025 Pazartesi akşamı saat 22.00'de başlayacak. ABD'nin Charlotte şehrinde bulunan Bank of America Stadyumu’nda oynanacak olan maç, tek maç eleme usulüyle yapılacak. İlgili Haber Benfica - Chelsea maçına yıldırım engeli! Hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi HAKAN ÇALHANOĞLU INTER FLUMİNENSE MAÇINDA OYNAYACAK MI? Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun Inter formasıyla Inter-Fluminense maçında ilk 11'de yer alıp almayacağı merak konusu. Teknik heyetin son kararları doğrultusunda Hakan Çalhanoğlu’nun mücadelede forma giymesi beklenmiyor. İlgili Haber FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu INTER FLUMİNENSE MAÇ KADROSU İLK 11 INTER: Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez FLUMINENSE: Fabio, Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Silva, Freytes, Rene, F. Bernal, Martinelli, Nonato, Jhon Arias, German Cano İlgili Haber Mancherster City-Al Hilal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu belli oldu!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan