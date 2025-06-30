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İlk 11 açıklandı! Inter - Fluminense maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İlk 11 açıklandı! Inter - Fluminense maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?
İnter, Fluminense, Son 16, TRT 1, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı devam ederken, İtalyan temsilcisi Inter, son 16 turu mücadelesinde Brezilya'nın güçlü ekiplerinden Fluminense ile karşı karşıya geliyor. Inter - Fluminense maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı merak ediliyor.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yer alan Charlotte şehrindeki Bank of America Stadyumu’nda oynanacak Inter-Fluminense maçı için geri sayım başladı. Inter - Fluminense maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta?

İlk 11 açıklandı! Inter-Fluminense maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? - 1. Resim

INTER FLUMİNENSE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Inter ile Fluminense arasında oynanacak karşılaşma, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Inter-Fluminense maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. 

İlk 11 açıklandı! Inter-Fluminense maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? - 2. Resim

INTER FLUMİNENSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter-Fluminense maçı 30 Haziran 2025 Pazartesi akşamı saat 22.00'de başlayacak. ABD'nin Charlotte şehrinde bulunan Bank of America Stadyumu’nda oynanacak olan maç, tek maç eleme usulüyle yapılacak. 

İlk 11 açıklandı! Inter-Fluminense maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? - 3. Resim

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER FLUMİNENSE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun Inter formasıyla Inter-Fluminense maçında ilk 11'de yer alıp almayacağı merak konusu. Teknik heyetin son kararları doğrultusunda Hakan Çalhanoğlu’nun mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

İlk 11 açıklandı! Inter-Fluminense maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? - 4. Resim

INTER FLUMİNENSE MAÇ KADROSU İLK 11

INTER: Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez

FLUMINENSE: Fabio, Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Silva, Freytes, Rene, F. Bernal, Martinelli, Nonato, Jhon Arias, German Cano

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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