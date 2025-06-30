FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu

ABD ev sahipliğinde gerçekleşen FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı sürüyor. Son 16 turu tamamlanmak üzereyken FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maç tarihleri ve eşleşmeler merak edildi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupasıçeyrek final maçları ne zaman araştırılıyor. ABD ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada son 16 turu tamamlanırken çeyrek final maçlarının tarihi merak ediliyor.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası, grup maçları 27 Haziran'da tamamlandı. 28 Haziran-2 Temmuz arasındaki da son 16 karşılaşmaları tamamlanacak. Çeyrek finaller ise 4-5 Temmuz tarihlerinde oynanacak ve final karşılaşmaları 8-9 Temmuz'da oynanacak. 13 Temmuz'da ise New York'taki MetLife Stadı'nda yapılacak final maçıyla kupanın sahibi belli olacak.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 28 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında oynana son 16 turunda çeyrek finale yükselen takımlar belli oluyor. Son maçların ardından çeyrek finale yükselen takımlardan bir kısmı belli oldu.

PSG-Bayern Münih ve Palmeiras-Chelsea eşleşmeleri netleşti. Maçlar 4-5 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK?

Kupa şampiyonu, turnuvanın grup aşaması ve play-off'lardan oluşan formatında toplam 7 maça çıkacak. Şampiyonluğa ulaşacak kulüp, öngörülen 125 milyar dolar para ödülünün sahibi olacak.