Mancherster City-Al Hilal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Haziran 2025 18:00 - Güncelleme: 30 Haziran 2025 18:00 - Güncelleme:

Manchester City, Al Hilal, TRT Spor, Yayın, Saat, Haber

FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları hız kesmeden devam ediyor. Tüm futbolseverler büyük karşılaşma için geri sayıma başladı. Mancherster City-Al Hilal maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak soruları spor tutkunlarının gündeminde yer buldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu gece turnuvanın favori ekiplerinden biri olan İngiliz devi Manchester City ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal sahada olacak. Son 16 turunda karşı karşıya gelecek iki güçlü ekip futbolseverlere unutulmaz bir karşılaşma yaşatacak. Peki, Mancherster City-Al Hilal maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak? MANCHESTER CITY - AL HİLAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Mancherster City-Al Hilal maçı 1 Temmuz’u 2 Temmuz’a bağlayan gece oynanacak. Karşılaşma ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Camping World Stadyumu'nda Türkiye saatiyle 04.00’te başlayacak. Heyecanla beklenen maç futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. İlgili Haber İngiltere - Almanya U21 final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 açıklandı MANCHESTER CITY - AL HİLAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? Futbolseverler Mancherster City-Al Hilal maçını TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Şifresiz ve naklen yayınlanacak mücadelede Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela düdük çalacak. İlgili Haber Benfica - Chelsea maçına yıldırım engeli! Hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi MANCHESTER CITY - AL HİLAL MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11 Manchester City: Ederson, Akanji, Rúben Dias, Gvardiol, Aït-Nouri, Bernardo Silva, Rodri, Tijjani Reijnders, Omar Marmoush, Phil Foden, Erling Haaland Al Hilal: Bono, João Cancelo, Hassan Al Tambakti, Kalidou Koulibaly, Renan Lodi, Nasser Al-Dawsari, Rúben Neves, Malcom, Sergej Milinković-Savić, Salem Al-Dawsari, Michel Leonardo İlgili Haber FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan