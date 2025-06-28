İngiltere - Almanya U21 final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11 açıklandı

Avrupa futbolunun gelecekteki yıldızlarını sahneye çıkaran Avrupa U21 Şampiyonası’nda final heyecanı bu akşam! Heyecan dolu 90 dakika için meraklı bekleyiş başladı. Futbolseverler İngiltere - Almanya U21 final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda merak ediyor.

Yarı finalde gösterdikleri performanslarla finale adını yazdıran İngiltere ve Almanya U21 takımları bu akşam karşı karşıya gelecek!

Turnuvanın son perdesinde İngiltere U21 ve Almanya U21 kıyasıya rekabet için sahada olacak. Avrupa'nın genç yetenekleri bu kez de şampiyonluk kupası için ter dökrecek. Peki, İngiltere - Almanya U21 final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İNGİLTERE U21 - ALMANYA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa U21 Şampiyonası'nda final heyecanı dorukta. Turnuvanın en dikkat çeken ekiplerinden İngiltere U21 ile Almanya U21 şampiyonluk için sahada olavak.

Bratislava'da oynanacak İngiltere - Almanya U21 final maçı 28 Haziran Cumartesi günü saat 22.00’de başlayacak.

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İNGİLTERE U21 - ALMANYA U21 MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Büyük final UEFA tarafından organize edilen resmi yayın platformu aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.

İngiltere ve Almanya’nın genç milli takımlarını karşı karşıya getiren İngiltere U21 - Almanya U21 maçı UEFA TV ekranlarından bu akşan saat 22.00'de canlı yayınlanacak.

İNGİLTERE U21 - ALMANYA U21 MUHTEMEL İLK 11

İngiltere U21: J. Beadle, V. Livramento, C. Cresswell, J. Quansah, J. Hinshelwood, E. Anderson, A. Scott, H. Elliott, J. McAtee, O. Hutchinson, J. Stansfield

Almanya U21: N. Atubolu, N. Collins, T. Oermann, B. Arrey-Mbi, N. Brown, P. Nebel, E. Martel, R. Reitz, A. Knauff, N. Weiper, N. Woltemade