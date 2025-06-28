Benfica - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, maç kadrosu belli oldu mu? Kerem Aktürkoğlu ilk 11’de bekleniyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Haziran 2025 17:47 - Güncelleme: 28 Haziran 2025 17:47 - Güncelleme:

TRT 1, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Haber

Benfica - Chelsea maçı bu akşam ekranlara gelecek! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün sahada beklendiği heyecan dolu mücadele için bekleyiş sürüyor. Son 16 turu eşleşmeleri sonrası Benfica - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, maç kadrosu belli oldu mu soruları futbolseverlerin gündemine oturdu.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor! Boca Juniors, Bayern Münih, Boca Juniors ve Auckland City'nin olduğu C Grubu'nda Benfica 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puana ulaşmıştı. Portekiz ekibi Benfica grubu lider bitirerek son 16 turunda Chelsea ile eşleşti. Peki, Benfica - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, maç kadrosu belli oldu mu? BENFICA - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı, son 16 turunda oynanacak Benfica - Chelsea maçıyla devam ediyor. Benfica - Chelsea maçı 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşma ABD'nin Charlotte şehrindeki Bank of America Stadyumu'nda yapılacak. BENFICA - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ? Futbolseverlerin merakla beklediği Benfica - Chelsea maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Canlı yayın şifresiz olarak gerçekleştirilecek. İlgili Haber Salzburg-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Gürel oynayacak mı? KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'DE Mİ? Benfica’nın kadrosunda yer alan milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu’nun Chelsea karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Aynı şekilde Orkun Kökçü'nün de kadrodaki durumu henüz netleşmedi. Maç saatine yakın Benfica - Chelsea maç kadrosu ilk 11'ler belli olacak. İlgili Haber Orkun Kökçü neden yok, oynamıyor? Benfica Bayern Münih maçı ilk 11'de yer almadı BENFICA - CHELSEA MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11 Benfica muhtemel ilk 11: A. Trubin, F. Aursnes, A. Silva, N. Otamendi, Á. Carreras, R. Sanches, L. Barreiro, Á. Di María, G. Prestianni, A. Schjelderup, V. Pavlidis Chelsea muhtemel ilk 11: R. Sánchez, R. James, T. Adarabioyo, L. Colwill, M. Cucurella, M. Caicedo, E. Fernández, P. Neto, C. Palmer, N. Madueke, L. Delap İlgili Haber Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonu sözleri büyük yankı uyandırdı! "Çok sallamak istemiyorum" BENFICA - CHELSEA MAÇI HAKEMİ KİM? Benfica - Chelsea mücadelesinde düdük Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan tecrübeli hakem Slavko Vincic’in olacak. İlgili Haber Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri belli oldu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan