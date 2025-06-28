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Benfica - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, maç kadrosu belli oldu mu? Kerem Aktürkoğlu ilk 11’de bekleniyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Benfica - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, maç kadrosu belli oldu mu? Kerem Aktürkoğlu ilk 11’de bekleniyor!
TRT 1, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Benfica - Chelsea maçı bu akşam ekranlara gelecek! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün sahada beklendiği heyecan dolu mücadele için bekleyiş sürüyor. Son 16 turu eşleşmeleri sonrası Benfica - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, maç kadrosu belli oldu mu soruları futbolseverlerin gündemine oturdu.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor! Boca Juniors, Bayern Münih, Boca Juniors ve Auckland City'nin olduğu C Grubu'nda Benfica 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puana ulaşmıştı.

Portekiz ekibi Benfica grubu lider bitirerek son 16 turunda Chelsea ile eşleşti. Peki,  Benfica - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, maç kadrosu belli oldu mu?

Kerem Aktürkoğlu ilk 11’de bekleniyor: Benfica - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, maç kadrosu belli oldu mu? - 1. Resim

BENFICA - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı, son 16 turunda oynanacak Benfica - Chelsea maçıyla devam ediyor. 

Benfica - Chelsea maçı 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşma ABD'nin Charlotte şehrindeki Bank of America Stadyumu'nda yapılacak.

Kerem Aktürkoğlu ilk 11’de bekleniyor: Benfica - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, maç kadrosu belli oldu mu? - 2. Resim

BENFICA - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin merakla beklediği Benfica - Chelsea maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Canlı yayın şifresiz olarak gerçekleştirilecek.

Kerem Aktürkoğlu ilk 11’de bekleniyor: Benfica - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, maç kadrosu belli oldu mu? - 3. Resim

KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'DE Mİ?

Benfica’nın kadrosunda yer alan milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu’nun Chelsea karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Aynı şekilde Orkun Kökçü'nün de kadrodaki durumu henüz netleşmedi. Maç saatine yakın Benfica - Chelsea maç kadrosu ilk 11'ler belli olacak.

Kerem Aktürkoğlu ilk 11’de bekleniyor: Benfica - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, maç kadrosu belli oldu mu? - 4. Resim

BENFICA - CHELSEA MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Benfica muhtemel ilk 11: A. Trubin, F. Aursnes, A. Silva, N. Otamendi, Á. Carreras, R. Sanches, L. Barreiro, Á. Di María, G. Prestianni, A. Schjelderup, V. Pavlidis

Chelsea muhtemel ilk 11: R. Sánchez, R. James, T. Adarabioyo, L. Colwill, M. Cucurella, M. Caicedo, E. Fernández, P. Neto, C. Palmer, N. Madueke, L. Delap

Kerem Aktürkoğlu ilk 11’de bekleniyor: Benfica - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta, maç kadrosu belli oldu mu? - 5. Resim

BENFICA - CHELSEA MAÇI HAKEMİ KİM?

Benfica - Chelsea mücadelesinde düdük Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan tecrübeli hakem Slavko Vincic’in olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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