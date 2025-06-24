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Orkun Kökçü neden yok, oynamıyor? Benfica Bayern Münih maçı ilk 11'de yer almadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orkun Kökçü neden yok, oynamıyor? Benfica Bayern Münih maçı ilk 11&#039;de yer almadı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu’nun kritik maçında Benfica ile Bayern Münih, Charlotte’taki Bank of America Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün oynadığı Benfica'da Orkun Kökçü Bayern Münih maçında olmaması dikkat çekti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu’nda heyecan sürüyor. Portekiz’in köklü kulübü Benfica, Alman devi Bayern Münih ile 24 Haziran Salı günü TSİ 22.00’de, ABD’deki Bank of America Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Maçta devre arası geride kalırken Orkun Kökçü Bayern Münih maçında neden yok, oynamıyor merak edildi.

ORKUN KÖKÇÜ NEDEN YOK?

Milli futbolcu Orkun Kökçü’nün Benfica-Bayern Münih maçında ilk 11’de yer almaması dikkat çekti. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage’in tercihi maç stratejisi ve rotasyon tercihi olduğu düşünülüyor. Maçın ilerleyen dakikalarında mücadeleye dahil olabilir.

Orkun Kökçü neden yok, oynamıyor? Benfica Bayern Münih maçı ilk 11'de yer almadı - 1. Resim

ORKUN KÖKÇÜ BAYERN MÜNİH MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR?

Orkun Kökçü’nün Bayern Münih karşısında ilk 11'de yer almadı. Maça yedek kulübesinde başlayan Kökçü'nün oynamamasının nedeni stratejik bir karar olarak ortaya çıktı. Daha önce Auckland City maçında ilk 11’de sahaya çıkan ve etkili bir performans gösteren Kökçü, bu kez maça ilk 11'de başlamadı.

Orkun Kökçü neden yok, oynamıyor? Benfica Bayern Münih maçı ilk 11'de yer almadı - 2. Resim

BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇI İLK 11

Benfica: Trubin, Aursnes, Silva, Otamendi, Dahl, Sanches, Barreiro, Di María, Prestianni, Schjelderup, Pavlidis.

Bayern Münih: Neuer, Boey, Upamecano, Stanišić, Guerreiro, Palhinha, Pavlović, Sané, Bischof, Gnabry, Müller.

Orkun Kökçü neden yok, oynamıyor? Benfica Bayern Münih maçı ilk 11'de yer almadı - 3. Resim

BENFİCA BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Mücadele 24 Haziran Salı akşamı 22.00'de başladı ve maç yayını TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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