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İlk 11'ler belli oldu! Benfica - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İlk 11&#039;ler belli oldu! Benfica - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda heyecan dorukta. Gruptaki üçüncü ve son karşılaşmada Portekiz temsilcisi Benfica ile Almanya'nın köklü kulübü Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Benfica - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı merakla bekleniyor.

Benfica - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı soruları futbolseverlerin gündeminde yer aldı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu kapsamında oynanacak Benfica - Bayern Münih maçı için geri sayıma başlandı, nefesler tutuldu!

İlk 11'ler belli oldu! Benfica - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı? - 1. Resim

BENFICA - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda heyecanla beklenen Benfica - Bayern Münih karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Benfica - Bayern Münih maçı bu akşam  TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

İlk 11'ler belli oldu! Benfica - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı? - 2. Resim

BENFICA - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica - Bayern Münih arasında oynanacak grup mücadelesi 24 Haziran Salı günü saat 22.00’de başlayacak.

Portekiz temsilcisi Benfica, gruptan çıkmak için sahada mücadele ederken iki maçta 6 puan toplayan Bayern Münih ise liderliği garantileme hedefiyle sahaya çıkacak.

İlk 11'ler belli oldu! Benfica - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı? - 3. Resim

BENFICA - BAYERN MÜNİH MAÇ KADROSU İLK 11

Benfica muhtemel ilk 11: Trubin, Aursnes, Silva, Otamendi, Carreras, Barreiro, Orkun Kökçü, Di Maria, Prestianni, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

Bayern Münih muhtemel ilk 11: Neuer, Laimer, Tah, Stanisic, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Coman, Kane

İlk 11'ler belli oldu! Benfica - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı? - 4. Resim

ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü’nün bu akşamki karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu'nun da Benfica - Bayern Münih maçında ilk 11'de süre alması muhtemel görülüyor. Maç saatinden önce Benfica - Bayern Münih maç kadrosu ilk 11'ler netlik kazanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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