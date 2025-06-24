İlk 11'ler belli oldu! Benfica - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda heyecan dorukta. Gruptaki üçüncü ve son karşılaşmada Portekiz temsilcisi Benfica ile Almanya'nın köklü kulübü Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Benfica - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı merakla bekleniyor.
Benfica - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı soruları futbolseverlerin gündeminde yer aldı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu kapsamında oynanacak Benfica - Bayern Münih maçı için geri sayıma başlandı, nefesler tutuldu!
BENFICA - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda heyecanla beklenen Benfica - Bayern Münih karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
Benfica - Bayern Münih maçı bu akşam TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
BENFICA - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Benfica - Bayern Münih arasında oynanacak grup mücadelesi 24 Haziran Salı günü saat 22.00’de başlayacak.
Portekiz temsilcisi Benfica, gruptan çıkmak için sahada mücadele ederken iki maçta 6 puan toplayan Bayern Münih ise liderliği garantileme hedefiyle sahaya çıkacak.
BENFICA - BAYERN MÜNİH MAÇ KADROSU İLK 11
Benfica muhtemel ilk 11: Trubin, Aursnes, Silva, Otamendi, Carreras, Barreiro, Orkun Kökçü, Di Maria, Prestianni, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis
Bayern Münih muhtemel ilk 11: Neuer, Laimer, Tah, Stanisic, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Coman, Kane
ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?
Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü’nün bu akşamki karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu'nun da Benfica - Bayern Münih maçında ilk 11'de süre alması muhtemel görülüyor. Maç saatinden önce Benfica - Bayern Münih maç kadrosu ilk 11'ler netlik kazanacak.