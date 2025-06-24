İlk 11'ler belli oldu! Benfica - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Haziran 2025 13:41 - Güncelleme: 24 Haziran 2025 13:41 - Güncelleme:

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda heyecan dorukta. Gruptaki üçüncü ve son karşılaşmada Portekiz temsilcisi Benfica ile Almanya'nın köklü kulübü Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Benfica - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı merakla bekleniyor.

Benfica - Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı soruları futbolseverlerin gündeminde yer aldı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu kapsamında oynanacak Benfica - Bayern Münih maçı için geri sayıma başlandı, nefesler tutuldu! BENFICA - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA? FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu'nda heyecanla beklenen Benfica - Bayern Münih karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Benfica - Bayern Münih maçı bu akşam TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. BENFICA - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA? Benfica - Bayern Münih arasında oynanacak grup mücadelesi 24 Haziran Salı günü saat 22.00’de başlayacak. Portekiz temsilcisi Benfica, gruptan çıkmak için sahada mücadele ederken iki maçta 6 puan toplayan Bayern Münih ise liderliği garantileme hedefiyle sahaya çıkacak. İlgili Haber Orkun Kökçü heyecanı! Fenerbahçe şimdi de milli yıldızın peşine düştü BENFICA - BAYERN MÜNİH MAÇ KADROSU İLK 11 Benfica muhtemel ilk 11: Trubin, Aursnes, Silva, Otamendi, Carreras, Barreiro, Orkun Kökçü, Di Maria, Prestianni, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis Bayern Münih muhtemel ilk 11: Neuer, Laimer, Tah, Stanisic, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Olise, Musiala, Coman, Kane İlgili Haber Kerem Aktürkoğlu dünya evine girdi! Eşi Ceren Azak kimdir? ORKUN KÖKÇÜ VE KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI? Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü’nün bu akşamki karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu'nun da Benfica - Bayern Münih maçında ilk 11'de süre alması muhtemel görülüyor. Maç saatinden önce Benfica - Bayern Münih maç kadrosu ilk 11'ler netlik kazanacak. İlgili Haber Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı ne zaman? 4 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan