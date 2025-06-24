Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı ne zaman? 4 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş Fibabanka’yı deplasmanda 91-87 yenerek seride 3-1 öne geçti. Şampiyonluk 4 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı ne zaman belli oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonunda şampiyonluk mücadelesi nefes kesiyor; Fenerbahçe Beko, play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka’yı 91-87 mağlup ederek seride 3-1’lik üstünlük sağladı. Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı ne zaman merak edilirken 4 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki play-off final serisinin beşinci maçı, 25 Haziran 2025 Çarşamba günü oynanacak.

Mücadele, İstanbul’un Ataşehir'de bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda saat 20.30’da başlayacak.

Seride 3-1 önde olan Fenerbahçe, bu maçta galip gelirse şampiyonluğunu ilan edecek ancak Beşiktaş’ın kazanması halinde seri altıncı maça uzayacak. Maçın hakem üçlüsü ise henüz açıklanmadı.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı, 25 Haziran Çarşamba günü saat 20.30’da beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber kanallarından canlı yayınlanacak. Bein Sports Haber, şifresiz yayın yapacak.

Ayrıca, beIN Connect ve TOD platformları üzerinden de maçı dijital ortamda izlemek mümkün. Bein Sports Haber YouTube kanalı da bazı bölgelerde maçı canlı yayınlayabilir.

ŞAMPİYON KİM OLACAK?

Fenerbahçe Beko, seride 3-1’lik üstünlüğüyle şampiyonluğa bir galibiyet uzakta. Sarı-lacivertliler, bu sezon THY EuroLeague’de şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarı elde etti ve Basketbol Süper Ligi’nde de 12. şampiyonluğunu hedefliyor. 25 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçta Beşiktaş kazanırsa seri altıncı maça uzayarak 27 Haziran Cuma günü de bir maç oynanacak.