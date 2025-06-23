455 bin liraya da var! Fenerbahçe'nin kombine bilet fiyatları gündem oldu

Sezonu ikinci sırada tamamlayarak yeni yılda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, 2025-2026 futbol sezonu kombine bilet satışlarına yarın başlıyor. Sarı-lacivertlilerin 455 bin liraya kadar yükselen kombine bilet fiyatları ise sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre Ülker Stadyumu'nda yapılacak kombine bilet satışında yarın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyeleri'ne öncelik verilecek.

Divan kurulu üyeleri için maraton alt tribün H blokta ayrılan kombine biletlerin fiyatı 35 bin lira olarak belirlendi.

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KOMBİNE BİLET FİYATLARI GÜNDEM OLDU

455 bin liraya kadar yükselen kombine bilet fiyatları ise sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar fiyatı abartı bulurken, bazıları da tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kombine bilet fiyatları şu şekilde:

FENERIUM ALT:

A-I Blok: 86 bin 800 lira

B Blok: 105 bin lira

C Blok: 119 bin lira

D Blok: 140 bin lira

E Blok VIP: 455 bin lira

FENERIUM ÜST:

A-I Blok: 33 bin lira

B-H Blok: 38 bin lira

C-G Blok: 49 bin lira

D-F Blok: 58 bin 800 lira

E Blok: 64 bin 400 lira

MARATON ALT:

A-I Blok: 86 bin 800 lira

B Blok: 105 bin lira

C-G Blok: 119 bin lira

D-F Blok: 140 bin lira

E Blok VIP: 455 bin lira

H Blok (Divan kurulu üyeleri): 35 bin lira

MARATON ÜST:

A-I Blok: 33 bin lira

B-H Blok: 38 bin lira

C-G Blok: 49 bin lira

D-F Blok: 58 bin 800 lira

E Blok: 64 bin 400 lira

Kale arkası: 20 bin 500 lira

Öğrenci: 10 bin 750 lira