Fenerbahçe’den Jayden Oosterwolde için 10 milyon euroya ret!

Bologna ve Celta Vigo'nun teklifini geri çeviren Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun kadroda görmek istediği Oosterwolde’nin sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Orta saha planlarının yanı sıra savunmayı da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, sol bek ve stoper rotasyonunun kilit ismi Jayden Oosterwolde için net kararını verdi.

Jose Mourinho’nun takımda kalmasını istediği isimlerden Jayden Oosterwolde’ye iki talip birden çıktı. İtalya’dan Bologna, İspanya’dan Celta Vigo, Hollandalı için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Ancak sarı lacivertliler, 10 milyon avroluk teklifleri geri çevirdi. Oosterwolde’nin sözleşmesi uzatılacağı öğrenildi.

1,89m boyundaki sol bek, bu sezon çıktığı 14 maçta 1,274 dakika süre aldı.