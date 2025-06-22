Granit Xhaka Milan'da! Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer çalımı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız orta saha Granit Xhaka, Serie A devlerinden Milan'a imza atıyor. İsviçreli futbolcu, İtalyan ekibiyle 3 yıllık anlaşma sağladı.

Transfer döneminde Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarında yer alan Granit Xhaka'nın yeni durağı netleşti. Bayer Leverkusen'den ayrılma kararı alan İsviçreli orta saha, kariyerine İtalya Serie A'da devam edecek.

İtalyan basınının haberine göre göre Milan, Xhaka ile 3 yıllık sözleşme için el sıkıştı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun yılda 4 milyon euro garanti ücret ve bonuslar kazanacağı aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon Leverkusen ile 49 maçta görev alan Xhaka, 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.