Galatasaray'dan kaleye İngiltere çıkarması: Ramsdale listede

Muslera sonrası kaleci arayışlarına hız veren Galatasaray, İngiltere Premier Lig'den düşen Southampton'ın yıldızı Aaron Ramsdale için girişimlere başladı.

Fernando Muslera ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, kaleci transferinde rotasını İngiltere’ye çevirdi.

GALATASARAY DEVREDE

Times’ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Southampton forması giyen Aaron Ramsdale'i gündemine aldı.

Geçtiğimiz sezon küme düşen Southampton’ın kalesini koruyan Ramsdale için Galatasaray’ın ilk planı kiralık transfer. İngiliz kalecinin sözleşmesinde 20 milyon sterlin değerinde serbest kalma maddesi bulunduğu öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen İngiliz file bekçisinin Southampton ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.