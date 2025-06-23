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Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! Yabancı kuralına göre iki isim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;ye gençlik aşısı! Yabancı kuralına göre iki isim
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yabancı kuralındaki değişiklikle genç isimlere yönelen Fenerbahçe, AZ Alkmaar’ın 2004 doğumlu kanat oyuncusu Ernest Poku ve Junior FC’den 2006 doğumlu Jordan Barrera için harekete geçti.

Fenerbahçe, 2025-26 sezonu öncesinde yürürlüğe giren yeni yabancı kuralı doğrultusunda kadrosunu genç yeteneklerle güçlendirmek için harekete geçti.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! Yabancı kuralına göre iki isim - 1. Resim

GALATASARAY'A KARŞI OYNAMIŞTI

AZ Alkmaar forması giyen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ernest Poku, sarı-lacivertli takımın dikkatini çekti. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray karşısında forma giyen topçu 17 resmi maçta 4 asist yaptı. 

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! Yabancı kuralına göre iki isim - 2. Resim

Kolombiya'nın Junior FC takımında forma giyen Jordan Barrera da Fenerbahçe'nin radarındaki genç yıldız adayları arasında yer alıyor. 

Sarı-lacivertli yönetim iki genç topçu için önümüzdeki günlerde girişimlere başlayacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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