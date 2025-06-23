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Fenerbahçe'de ayrılık: Takım takım geziyor! Selçuk Şahin'li Eyüpspor transfer etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü olan Arda Turan'ın yerine Eyüpspor'un başına geçen Selçuk Şahin, 2003-2015 yılları arasında forma giydiği ve 2020-2021 sezonunda İdari Koordinatör olarak görev yaptığı Fenerbahçe'den transfer gerçekleştirdi.

Eyüpspor Kulübü, Shakhtar Donetsk'e giden Arda Turan'ın yerine teknik direktörlük görevine getirdiği ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı Selçuk Şahin'in raporu doğrultusunda 2 transferi bitirdi.

Fenerbahçe'de ayrılık: Takım takım geziyor! Selçuk Şahin'li Eyüpspor transfer etti - 1. Resim

EMİR ORTAKAYA'NIN YENİ ADRESİ EYÜPSPOR

Eyüpspor, Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar devam eden Emir Ortakaya'yı renklerine bağladı.

2021'de sarı-lacivertlilere imza attıktan sonra Göztepe ve Kocaelispor'a kiralanan 20 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Belçika ekibi Westerlo'da, ikinci yarısını ise aynı ülkeden Beerschot'ta geçirdi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Selçuk Şahin'li Eyüpspor transfer etti - 1. Resim

SERDAR GÜRLER İDDİASI

Selçuk Şahin yönetimindeki eflatun-sarılıların, Fenerbahçeli oyuncunun yanı sıra RAMS Başakşehir'le sözleşmesi sona eren  33 yaşındaki Serdar Gürler'i de renklerine bağladığı öne sürüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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