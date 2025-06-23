Fenerbahçe'de ayrılık: Takım takım geziyor! Selçuk Şahin'li Eyüpspor transfer etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Haziran 2025 15:19 - Güncelleme: 23 Haziran 2025 15:25 - Güncelleme:

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Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü olan Arda Turan'ın yerine Eyüpspor'un başına geçen Selçuk Şahin, 2003-2015 yılları arasında forma giydiği ve 2020-2021 sezonunda İdari Koordinatör olarak görev yaptığı Fenerbahçe'den transfer gerçekleştirdi.

Eyüpspor Kulübü, Shakhtar Donetsk'e giden Arda Turan'ın yerine teknik direktörlük görevine getirdiği ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı Selçuk Şahin'in raporu doğrultusunda 2 transferi bitirdi. EMİR ORTAKAYA'NIN YENİ ADRESİ EYÜPSPOR Eyüpspor, Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar devam eden Emir Ortakaya'yı renklerine bağladı. 2021'de sarı-lacivertlilere imza attıktan sonra Göztepe ve Kocaelispor'a kiralanan 20 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Belçika ekibi Westerlo'da, ikinci yarısını ise aynı ülkeden Beerschot'ta geçirdi. SERDAR GÜRLER İDDİASI Selçuk Şahin yönetimindeki eflatun-sarılıların, Fenerbahçeli oyuncunun yanı sıra RAMS Başakşehir'le sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Serdar Gürler'i de renklerine bağladığı öne sürüldü. İlgili Haber Fenerbahçe kararını verdi: Mert Hakan Yandaş'a veda mı ediliyor?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş