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Kerem Aktürkoğlu dünya evine girdi! Eşi Ceren Azak kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kerem Aktürkoğlu dünya evine girdi! Eşi Ceren Azak kimdir?
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Benfica’da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, memleketi Kocaeli’de hayatını Ceren Azak ile birleştirdi.

A Milli Takım ve Portekiz'in dev kulübü Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, uzun süredir birlikte olduğu Ceren Azak ile dünya evine girdi. Çift, Aralık ayında aile arasında gerçekleştirilen bir törenle nişanlanmıştı.

Bugün ise memleketleri Kocaeli'deki bir otelde düzenlenen sade bir düğünle hayatlarını birleştirdiler. 

 Aktürkoğlu ve Azak çiftinin düğün törenine yakın aile üyeleri ve dostları katıldı.

Kerem Aktürkoğlu dünya evine girdi! Eşi Ceren Azak kimdir? - 1. Resim

CEREN AZAK KİMDİR?

Kerem Aktürkoğlu’nun eşi Ceren Azak, Başiskele Atlantis Özel Eğitim Merkezi’nde Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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