Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ilk 11'de bekleniyor! Benfica - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Mayıs 2025 17:11 - Güncelleme: 25 Mayıs 2025 17:11 - Güncelleme:

Portekiz futbolunda sezonun en kritik mücadelelerinden biri futbolseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını terlettiği Benfica, Portekiz Kupası finalinde ezeli rakibi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Benfica - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak merak edilirken Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün kadroda yer alıp almayacağına dair detaylar netleşmeye başladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ İLK 11'DE Mİ? Portekiz Kupası finalinde futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor. Benfica’nın formasını giyen milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün, Sporting Lizbon karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Teknik direktör Roger Schmidt’in final için hazırladığı kadro planlamasında iki Türk oyuncunun da kilit rolde olması dikkat çekiyor. Her iki oyuncunun da antrenman performansları teknik ekip tarafından olumlu bulunurken, final öncesi son kontrollerin ardından kadrolar netlik kazanacak. BENFICA - SPORTING LİZBON HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR? Portekiz’in başkenti Lizbon’da, tarihi Nacional do Jamor Stadyumu’nda oynanacak dev mücadele Türkiye’de futbolseverlerle buluşacak. Benfica ile Sporting Lizbon arasında oynanacak büyük final, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Dev karşılaşmayı ekran başında takip etmek isteyen futbolseverler 25 Mayıs Pazartesi günü TRT Spor üzerinden maçı şifresiz ve canlı izleyebilecek. İlgili Haber Southampton - Arsenal maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta başlayacak? Büyük karşılaşmaya saatler kaldı! BENFICA - SPORTING LİZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Kupada sezonun son perdesi 25 Mayıs Pazartesi günü kapanacak. Bu akşam saat 19.15’te başlayacak olan Benfica - Sporting Lizbon maçı Portekiz Kupası’nın sahibi olabilmek adına verilen mücadeleye sahne olacak. Benfica lig şampiyonluğunu ezeli rakibine kaptırmasının ardından taraftarına moral verebilmek adına kupayı hedeflerken; Sporting cephesinde ise hem lig hem kupa zaferiyle sezonu duble ile tamamlama niyetinde. İlgili Haber Trabzonspor Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 belli oldu! BENFICA - SPORTING LİZBON MUHTEMEL İLK 11 Benfica: A. Trubin, T. Araújo, A. Silva, N. Otamendi, Á. Carreras, L. Barreiro, F. Luís, O. Kökçü, K. Aktürkoğlu, V. Pavlidis, A. Schjelderup Sporting Lizbon: R. Silva, E. Quaresma, J. St. Juste, G. Inácio, G. Catamo, M. Hjulmand, Z. Debast, M. Araújo, F. Trincão, P. Gonçalves, V. Gyökeres İlgili Haber Beşiktaş Rizespor maçı nerede izlenir, hangi kanalda, ne zaman? Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan