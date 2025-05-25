Trabzonspor Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 belli oldu!

Trabzonspor ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde bu akşam 54. kez kozlarını paylaşacak. İki ekip arasında geçmişten günümüze uzanan rekabette üstünlük, bordo-mavili ekipte bulunuyor. Trabzonspor, geride kalan 53 lig karşılaşmasında 30 galibiyet alırken, Samsunspor 13 kez kazandı. Taraflar 10 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman canlı yayınlanacak merak edilirken muhtemel ilk 11 de açıklandı.

Ev sahibi avantajını sıkça değerlendiren Trabzonspor, Samsunspor’a karşı Papara Park’ta 26 kez sahaya çıktı. Mücadelelerin 21’inden galip ayrılan Trabzon temsilcisi, 3 mağlubiyet yaşarken, 2 maç da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor Samsunspor’a karşı oynadığı son 5 iç saha maçının tamamını kazandı. En son 2002-2003 sezonunda 1-0’lık bir mağlubiyet yaşayan Trabzonspor, ardından oynanan tüm maçları lehine çevirmeyi başardı.

2003-2004 sezonunda 2-1, 2004-2005’te 3-0, 2005-2006’da 2-1, 2011-2012’de 4-0 ve geçtiğimiz sezon 2-1’lik skorlarla galibiyete ulaşan bordo-mavililer, bu akşam da bu seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 37. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Karadeniz derbisinde Trabzonspor sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Taraftarlar ise kritik mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Papara Park’ta oynanacak olan önemli karşılaşma 25 Mayıs Cumartesi akşamı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabakanın hakemliğini ise Ozan Ergün üstlenecek. Ligin son haftalarına girilirken Avrupa kupaları için mücadele eden Trabzonspor ile kümede kalma umutlarını artırmak isteyen Samsunspor’un mücadelesi heyecanla bekleniyor.

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karadeniz derbisinde nefesler tutuldu, gözler artık Papara Park’a çevrildi. Bordo-mavili ekip ile kırmızı-beyazlı takım arasında oynanacak olan önemli maç 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.

Ligdeki konumlarını korumak ve sezonu moralle tamamlamak isteyen iki ekip, sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Ev sahibi Trabzonspor, kendi seyircisi önünde kazanarak üçüncülük yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Samsunspor ise zorlu deplasmandan en iyi sonucu alarak ligde kalma mücadelesine önemli bir katkı sunmak niyetinde.

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor: Taha Tepe, Joaquim Malheiro, Salih Kavrazlı, Okay Yokuşlu, Mustafa Yumlu, Folcarelli, Ozan Tufan, Zubkov, Visca, Nwakaeme, Sikan

Samsunspor: Okan Kocuk, Drongelen, Bola, Zeki Yavru, Satka, Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Schindler, Holse, Dimata