Southampton - Arsenal maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta başlayacak? Büyük karşılaşmaya saatler kaldı!

İngiltere Premier Lig'de nefes kesen sezonun son haftasında Southampton ile Arsenal kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk ve sıralama açısından büyük önem taşıyan mücadele, hem ev sahibi Southampton'ın prestij mücadelesi hem de Arsenal'in zirve iddiası bakımından futbolseverlerin ilgi odağında. Southampton - Arsenal maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta başlayacak merak edilirken maçın detaylarına ilişkin tüm bilgiler belli oldu.

İngiltere Premier Lig'de sezonun son haftası büyük bir heyecana sahne oluyor. Zirve yarışındaki Arsenal, deplasmanda Southampton ile karşı karşıya gelecek. Taraftarların sabırsızlıkla beklediği Southampton - Arsenal maçı öncesi, maç saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler merakla araştırılıyor.

SOUTHAMPTON - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Premier Lig’in 38. haftasında oynanacak heyecan dolu Southampton - Arsenal maçı Türkiye'deki futbolseverler için beIN SPORTS 3 kanalından yayınlanacak. Yayın konferans yayını kapsamında gerçekleştirilecek.

Aynı saatte başlayan diğer karşılaşmalarla birlikte dönüşümlü olarak gösterilecek olan maç, ayrıca beIN Connect üzerinden de çevrim içi şekilde takip edilebilecek. Mücadeleyi kaçırmak istemeyen izleyiciler için dijital platformlar da alternatif olacak.

SOUTHAMPTON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Southampton - Arsenal maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de takip edebilecek. Sezonun son düdüğünün çalınacağı hafta, puan durumu açısından birçok kritik senaryoya sahne olacak. Arsenal, şampiyonluk yarışındaki muhtemel gelişmeleri lehine çevirmek isterken, Southampton ise kendi sahasında sezonu iyi bir sonuçla noktalamayı hedefliyor.

SOUTHAMPTON - ARSENAL MUHTEMEL 11

Southampton: A. Ramsdale, T. Harwood-Bellis, N. Wood, J. Stephens, J. Bree, F. Downes, L. Ugochukwu, Welington, T. Dibling, M. Fernandes, C. Archer



Arsenal: D. Raya, B. White, J. Kiwior, R. Calafiori, M. Lewis-Skelly, M. Ødegaard, T. Partey, D. Rice, B. Saka, M. Merino, G. Martinelli