Bugün maç var mı, kimin maçı var? 25 Mayıs Pazar bugünkü maçlar

25 Mayıs Pazar günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dolu dolu bir fikstür sporseverleri bekliyor. Türkiye Süper Ligi başta olmak üzere İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya LaLiga ve Portekiz Kupası Finali gibi farklı liglerde birbirinden önemli mücadeleler oynanacak. Bugün maç var mı, kimin maçı var merakla araştırılıyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

25 Mayıs Pazar günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dolu dolu bir fikstür sporseverleri bekliyor. Türkiye Süper Ligi başta olmak üzere İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya LaLiga ve Portekiz Kupası Finali gibi farklı liglerde birbirinden önemli mücadeleler oynanacak.

Hem şampiyonluk yarışını hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmalarla dolu bu özel günde taraftarlar, takımlarını desteklemek ve son dakika gelişmelerini takip etmek için ekran başına geçecek.

Süper Lig’de sezonun son haftalarına yaklaşılırken tüm maçlar aynı saatte başlayacak. Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor, Kayserispor ve Başakşehir gibi takımlar sahaya çıkarken karşılaşmalar hem üst sıralardaki mücadele hem de ligde kalma adına son derece kritik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

İngiltere Premier Lig’de de saat 18.00 itibarıyla büyük bir futbol şöleni yaşanacak. Manchester United-Aston Villa, Liverpool-Crystal Palace, Arsenal-Southampton ve Manchester City-Fulham gibi dikkat çeken mücadeleler futbol tutkunlarını bekliyor. Chelsea, Tottenham, Newcastle United ve daha birçok takım da sahada olacak.

LaLiga’da ise gün saat 15.00’te Girona-Atletico Madrid karşılaşmasıyla başlayacak. Akşam saatlerinde Villarreal-Sevilla ve Athletic Bilbao-Barcelona maçlarıyla devam edecek.

Serie A’da heyecan geç saatlere taşınıyor. 21.45'te başlayacak Udinese-Fiorentina, Venezia-Juventus ve Lazio-Lecce gibi maçlarla gece futbol coşkusu sürecek.

Portekiz Kupası’nda ise nefesler tutuldu. Saat 19.15’te başlayacak final mücadelesinde Benfica ile Sporting Lizbon, kupayı kazanmak için kozlarını paylaşacak.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 MAYIS PAZAR

Süper Lig

19:00: Tümosan Konyaspor - Corendon Alanyaspor

19:00: Bellona Kayserispor - Sipay Bodrum FK

19:00: Trabzonspor - Reeder Samsunspor

19:00: Beşiktaş - Çaykur Rizespor

19:00: RAMS Başakşehir - Adana Demirspor

Premier Lig

18:00: Manchester United - Aston Villa

18:00: Wolverhampton - Brentford

18:00: Ipswich Town - West Ham United

18:00: Newcastle United - Everton

18:00: Southampton - Arsenal

18:00: Tottenham - Brighton

18:00: Liverpool - Crystal Palace

18:00: Fulham - Manchester City

18:00: Bournemouth - Leicester City

18:00: Nottingham Forest - Chelsea

La Liga

15:00: Girona - Atletico Madrid

17:15: Villarreal - Sevilla

22:00: Athletic Bilbao - Barcelona

Serie A

21:45: Udinese - Fiorentina

21:45: Lazio - Lecce

21:45: Atalanta - Parma

21:45: Venezia - Juventus

21:45: Torino - Roma

21:45: Empoli - Hellas Verona

Portekiz Kupa Finali

19:15: Benfica - Sporting Lizbon