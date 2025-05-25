Bugün maç var mı, kimin maçı var? 25 Mayıs Pazar bugünkü maçlar
25 Mayıs Pazar günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dolu dolu bir fikstür sporseverleri bekliyor. Türkiye Süper Ligi başta olmak üzere İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya LaLiga ve Portekiz Kupası Finali gibi farklı liglerde birbirinden önemli mücadeleler oynanacak. Bugün maç var mı, kimin maçı var merakla araştırılıyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
25 Mayıs Pazar günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dolu dolu bir fikstür sporseverleri bekliyor. Türkiye Süper Ligi başta olmak üzere İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya LaLiga ve Portekiz Kupası Finali gibi farklı liglerde birbirinden önemli mücadeleler oynanacak.
Hem şampiyonluk yarışını hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmalarla dolu bu özel günde taraftarlar, takımlarını desteklemek ve son dakika gelişmelerini takip etmek için ekran başına geçecek.
Süper Lig’de sezonun son haftalarına yaklaşılırken tüm maçlar aynı saatte başlayacak. Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor, Kayserispor ve Başakşehir gibi takımlar sahaya çıkarken karşılaşmalar hem üst sıralardaki mücadele hem de ligde kalma adına son derece kritik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
İngiltere Premier Lig’de de saat 18.00 itibarıyla büyük bir futbol şöleni yaşanacak. Manchester United-Aston Villa, Liverpool-Crystal Palace, Arsenal-Southampton ve Manchester City-Fulham gibi dikkat çeken mücadeleler futbol tutkunlarını bekliyor. Chelsea, Tottenham, Newcastle United ve daha birçok takım da sahada olacak.
LaLiga’da ise gün saat 15.00’te Girona-Atletico Madrid karşılaşmasıyla başlayacak. Akşam saatlerinde Villarreal-Sevilla ve Athletic Bilbao-Barcelona maçlarıyla devam edecek.
Serie A’da heyecan geç saatlere taşınıyor. 21.45'te başlayacak Udinese-Fiorentina, Venezia-Juventus ve Lazio-Lecce gibi maçlarla gece futbol coşkusu sürecek.
Portekiz Kupası’nda ise nefesler tutuldu. Saat 19.15’te başlayacak final mücadelesinde Benfica ile Sporting Lizbon, kupayı kazanmak için kozlarını paylaşacak.
BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 MAYIS PAZAR
Süper Lig
19:00: Tümosan Konyaspor - Corendon Alanyaspor
19:00: Bellona Kayserispor - Sipay Bodrum FK
19:00: Trabzonspor - Reeder Samsunspor
19:00: Beşiktaş - Çaykur Rizespor
19:00: RAMS Başakşehir - Adana Demirspor
Premier Lig
18:00: Manchester United - Aston Villa
18:00: Wolverhampton - Brentford
18:00: Ipswich Town - West Ham United
18:00: Newcastle United - Everton
18:00: Southampton - Arsenal
18:00: Tottenham - Brighton
18:00: Liverpool - Crystal Palace
18:00: Fulham - Manchester City
18:00: Bournemouth - Leicester City
18:00: Nottingham Forest - Chelsea
La Liga
15:00: Girona - Atletico Madrid
17:15: Villarreal - Sevilla
22:00: Athletic Bilbao - Barcelona
Serie A
21:45: Udinese - Fiorentina
21:45: Lazio - Lecce
21:45: Atalanta - Parma
21:45: Venezia - Juventus
21:45: Torino - Roma
21:45: Empoli - Hellas Verona
Portekiz Kupa Finali
19:15: Benfica - Sporting Lizbon