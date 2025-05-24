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Yenikapı’da Galatasaray coşkusu! 60 bin taraftar Göztepe maçını dev ekrandan izledi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yenikapı’da Galatasaray coşkusu! 60 bin taraftar Göztepe maçını dev ekrandan izledi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray taraftarı, şampiyonluk coşkusunu Yenikapı’ya taşıdı! 60 bin kişi, dev ekranda Göztepe maçını izledi, kutlamalar yarın konser ve kupa töreniyle devam edecek.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kutlamalara tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Göztepe deplasmanında oynanan maçı İstanbul Yenikapı'da kurulan dev ekranda binlerce taraftarıyla birlikte izledi.

Gün boyu süren etkinliklere tam 60 bin Galatasaray taraftarı katıldı. İstanbul'un dört bir yanından, çevre illerden ve yurt dışından gelen sarı-kırmızılılar, Yenikapı'da adeta karnaval havası estirdi.

Fanzone alanlarında keyifli saatler geçiren taraftarlar, maç saatine doğru dev ekrandan takımlarının galibiyetini izledi. 2-0'lık galibiyetle sonuçlanan Göztepe maçının ardından taraftar sevinç yaşandı.

Yenikapı’da Galatasaray coşkusu! 60 bin taraftar Göztepe maçını dev ekrandan izledi - 1. Resim

KUTLAMALAR DEVAM EDECEK

Galatasaray taraftarı için şenlik yarın da sürecek. DJ performansları, konserler, drone şovları ve Pyro Show'un ardından şampiyonluk kupası da Yenikapı'da kaldırılacak. Sarı-kırmızılı futbolcular, taraftarın yanında olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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