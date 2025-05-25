Fenerbahçe Monaco maçı ne zaman, hangi kanalda, EuroLeague final maçı şifresiz mi? THY EuroLeague final heyecanı başladı!

THY EuroLeague 2025 final karşılaşması için geri sayım başladı. Tarihinde ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkmak isteyen Fenerbahçe Beko, ilk kez final sahnesine çıkan Fransız temsilcisi Monaco ile sahada olacak. Basketbolseverler Fenerbahçe Monaco maçı ne zaman, hangi kanalda, EuroLeague final maçı şifresiz mi merakla araştırıyor.

FENERBAHÇE MONACO MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu olan THY EuroLeague’de final heyecanı dorukta. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko tarih yazmak için Fransa temsilcisi Monaco ile kozlarını paylaşacak.

Sezon boyunca ortaya koyduğu mücadeleci performansla dikkat çeken sarı-lacivertliler Final Four etabında güçlü rakibi Panathinaikos'u eleyerek adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Monaco maçı 25 Mayıs Pazar günü Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Final mücadelesi Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek.

FENERBAHÇE MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüm Türkiye’nin büyük bir heyecanla takip edeceği Fenerbahçe - Monaco maçı S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbol tutkunlarının merakla beklediği EuroLeague final maçı sadece S Sport abonelerine açık olacak.

EUROLEAGUE FİNAL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - MonacoEuroLeague final maçı resmi yayın bilgilerine göre S Sport kanalı üzerinden yalnızca şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen izleyicilerin, S Sport erişimi bulunan dijital platformlara sahip olması gerekiyor.

FENERBAHÇE 4. KEZ FİNALDE, MONACO'NUN İLK FİNALİ

Fenerbahçe Beko Avrupa basketbolunda bir kez daha tarih yazmak için sahaya çıkıyor. Başantrenörlüğünü Saras Jasikevicius’un yaptığı sarı-lacivertli ekip EuroLeague'de 2016, 2017 ve 2018 yıllarında finale kalma başarısı göstermişti.

Bu sezon dördüncü kez finale yükselen Fenerbahçe 2017 yılında İstanbul’da kazandığı kupanın ardından ikinci şampiyonluk hayalini kuruyor.

Monaco ise tarihinde ilk kez EuroLeague finali oynayacak olmanın gururunu yaşıyor. Fransız ekibi bu sezon normal sezonu 21 galibiyetle tamamladıktan sonra play-off’ta güçlü rakibi Barcelona’yı geçmeyi başardı.

Final Four’da ise Olympiakos karşısında galip gelerek sürprize imza atan Monaco adını finale yazdırdı. Vassilis Spanoulis yönetimindeki kırmızı-beyazlılar daha önce 2022-2023 sezonunda Final Four’a katılmış ancak turnuvayı üçüncülükle tamamlamıştı. Bu kez final sahnesine çıkan ekip, tarihindeki ilk EuroLeague şampiyonluğu için parkeye çıkacak.