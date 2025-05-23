Fenerbahçe Beko'nun Euroleague final rakibi kim oldu? EuroLeague final maçı için bekleyiş başladı!

Basketbolseverlerin heyecanla takip ettiği THY EuroLeague Final Four organizasyonunda tarihi bir an daha yaşandı. Fenerbahçe Beko, yarı finalde karşılaştığı Panathinaikos’u etkileyici bir performansla mağlup ederek finale yükseldi. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli basketbol organizasyonunda sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk için son sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe Beko'nun Euroleague final rakibi kim oldu, EuroLeague final maçı ne zaman oynanacak merak ediliyor.

FENERBAHÇE BEKO'NUN EUROLEAGUE FİNAL RAKİBİ KİM OLDU?

Abu Dabi’nin göz alıcı atmosferinde, Etihad Arena’nın ev sahipliği yaptığı Final Four mücadelelerinde Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR karşısında sahadan 82-76’lık skorla galip ayrıldı.

Maç boyunca üstün oyunuyla dikkat çeken sarı-lacivertli ekip, 2016-2017 sezonunda kazandığı şampiyonluğun ardından yeniden EuroLeague kupasını müzesine götürmek için büyük bir fırsat elde etti. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, kulüp tarihinde 4. kez EuroLeague finaline adını yazdırmış oldu.

Fenerbahçe Beko’nun finaldeki rakibi diğer yarı finalde Olympiakos’u sürpriz bir performansla mağlup eden Fransız temsilcisi Monaco oldu. Olympiakos - Monaco maçı 68-78 skorla son buldu.

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EUROLEAGUE FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol tutkunlarının merakla beklediği EuroLeague final müsabakası 25 Mayıs 2025 Pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’deki Etihad Arena’da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Beko - Monaco arasında oynanacak final maçı için saat henüz resmi olarak açıklanmadı.