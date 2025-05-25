Fenerbahçe Beko, Euro League şampiyonluğu için sahada! Sana kupa yakışır Fener

Tarihinde dördüncü defa finale çıkan sarı lacivertliler, Abu Dabi’de oynanacak finalde 20.00’de Monaco ile kupa mücadelesi yapacak.

Son 10 yılda yedinci defa THY Euroleague’de Final Four’a kalma başarısı gösteren Fenerbahçe, bu akşam Monaco karşısında şampiyonluk için mücadele edecek.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirilen organizasyonda önceki akşam Ergin Ataman’ın takımı Panathinaikos’u 82-76 yenerek final kalan sarı lacivertliler, bu akşam 20.00’de Monaco karşısında Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını kazanmaya çalışacak. 2017’de kupaya uzanan sarı lacivertliler bu akşamki finali kazanırsa ikinci defa Avrupa şampiyonu olacak.

F.BAHÇE DAMGASI

Fenerbahçe Beko, Türkiye’ye basketbolda kulüpler bazında 17. Avrupa kupasını kazandırmaya çalışacak. Sarı lacivertlilerin şampiyon olması hâlinde Türk basketbolu, bu sezon ikinci Avrupa kupasına kavuşacak. Fenerbahçe’nin kadın basketbol takımı, sezon başında FIBA Süper Kupası’nı havaya kaldırmıştı.

Fenerbahçe Kulübü, basketbolda Türkiye’ye 5 Avrupa kupası getirdi. Erkeklerde 2017’de Euroleague’in zirvesinde yer alan Fenerbahçe, kadınlarda ise Avrupa Ligi’ni 2023 ve 2024’te, Avrupa Süper Kupası’nı da aynı yıllarda iki kere elde etti.

OBRA’DAN SARAS’A MESAJ

Euroleugue’i farklı takımlarla dokuz defa kazanan ve rekoru elinde bulunduran Zeljko Obradovic’in iki öğrencisi bu akşam kupa için karşı karşıya gelecek. “Obra’dan size mesaj geldi mi?” sorusunda Jasikevicius “Evet bazı mesajlar geldi” cevabını verirken Spanoulis “Bana gelmedi” dedi.

TARIK ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR

Fenerbahçe’nin altyapısından yetişen ve en önemli skorerlerinden biri hâline gelen Tarık Biberovic “Şu anda içinde bulunduğum sistem her oyuncunun parlayabileceği bir sistem. Kendimi her zaman hazır tutmaya çalışıyorum. Kariyerimin en iyi basketbolunu sezonunun en önemli döneminde oynadığım için çok mutluyum” dedi.

"KEŞKE TOP BİZDE OLSAYDI"

Eski iki takım arkadaşı Jasikevicius ve Spanoulis final öncesinde basın toplantısında buluştu. Jasikevicius “Yarı final maçlarından önce Billy (Spanoulis) ile kenarda konuşuyorduk. Bana döndü ve ‘Malaka, en kötüsü ne biliyor musun? Top bizde değil, kenarda olmamız çok kötü’ dedi. Onunla şu an final öncesi burada olacağımızı hiç düşünmemiştim. Sabırsızlıkla şampiyonluk maçını bekliyoruz. Umarım kazanan biz oluruz” ifadelerini kullandı.