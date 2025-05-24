Fenerbahçe'ye kötü haber! Şampiyonlar Ligi seribaşı hayali suya düştü

Austria Wien'in son dakika golü Fenerbahçe'ye yaramadı. Ligi ikinci bitiren Salzburg, Şampiyonlar Ligi elemesine katılma hakkı kazandı. Fenerbahçe'nin play-off’ta seribaşı olma şansı kalmadı, muhtemel rakipler belli oldu.

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan başlayacak. Sarı-lacivertliler için kötü haber Avusturya'dan geldi.

Austria Wien, sahasında konuk ettiği Blau-Weiss Linz karşısında 90+2'de yediği golle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla ligi ikinci sırada tamamlayan Salzburg, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda seribaşı olma ihtimalini de bitirdi.

Sarı-lacivertlilerin 3. ön eleme turunda karşılaşabileceği güçlü rakipler şunlar:

Benfica

Rangers

Club Brugge / Salzburg

Feyenoord

3. Ön Eleme Turu Takvimi:

Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

Maçlar: 5-6 Ağustos ve 12 Ağustos

Play-Off Turu Takvimi: