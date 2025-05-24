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Fenerbahçe'ye kötü haber! Şampiyonlar Ligi seribaşı hayali suya düştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;ye kötü haber! Şampiyonlar Ligi seribaşı hayali suya düştü
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Austria Wien'in son dakika golü Fenerbahçe'ye yaramadı. Ligi ikinci bitiren Salzburg, Şampiyonlar Ligi elemesine katılma hakkı kazandı. Fenerbahçe'nin play-off’ta seribaşı olma şansı kalmadı, muhtemel rakipler belli oldu.

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan başlayacak. Sarı-lacivertliler için kötü haber Avusturya'dan geldi.

Austria Wien, sahasında konuk ettiği Blau-Weiss Linz karşısında 90+2'de yediği golle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla ligi ikinci sırada tamamlayan Salzburg, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda seribaşı olma ihtimalini de bitirdi.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Şampiyonlar Ligi seribaşı hayali suya düştü - 1. Resim

Sarı-lacivertlilerin 3. ön eleme turunda karşılaşabileceği güçlü rakipler şunlar:

  • Benfica
  • Rangers
  • Club Brugge / Salzburg
  • Feyenoord

3. Ön Eleme Turu Takvimi:

  • Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025
  • Maçlar: 5-6 Ağustos ve 12 Ağustos

Play-Off Turu Takvimi:

  • Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025
  • Maçlar: 19-20 Ağustos ve 26-27 Ağustos
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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