Fenerbahçe'ye kötü haber! Şampiyonlar Ligi seribaşı hayali suya düştü
Austria Wien'in son dakika golü Fenerbahçe'ye yaramadı. Ligi ikinci bitiren Salzburg, Şampiyonlar Ligi elemesine katılma hakkı kazandı. Fenerbahçe'nin play-off’ta seribaşı olma şansı kalmadı, muhtemel rakipler belli oldu.
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan başlayacak. Sarı-lacivertliler için kötü haber Avusturya'dan geldi.
Austria Wien, sahasında konuk ettiği Blau-Weiss Linz karşısında 90+2'de yediği golle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla ligi ikinci sırada tamamlayan Salzburg, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda seribaşı olma ihtimalini de bitirdi.
Sarı-lacivertlilerin 3. ön eleme turunda karşılaşabileceği güçlü rakipler şunlar:
- Benfica
- Rangers
- Club Brugge / Salzburg
- Feyenoord
3. Ön Eleme Turu Takvimi:
- Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025
- Maçlar: 5-6 Ağustos ve 12 Ağustos
Play-Off Turu Takvimi:
- Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025
- Maçlar: 19-20 Ağustos ve 26-27 Ağustos