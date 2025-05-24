Fenerbahçe, eski yıldızı Merih Demiral’ı geri getirmeye hazırlanıyor!

Fenerbahçe, yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek için Merih Demiral'a kanca attı. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'dan tanıdık bir ismi kadroya katmak için resmi adımı atmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, stoper transferi için gözünü Suudi Arabistan'a çevirdi

Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler, Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve kariyerinde Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi önemli kulüplerde de boy gösteren 27 yaşındaki savunmacı, Suudi Arabistan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmeye sahip.

Bu sezon Al Ahli formasıyla 43 resmi maçta görev alan Merih, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Deneyimli savunmacının piyasa değeri ise yaklaşık 17 milyon euro olarak gösteriliyor.