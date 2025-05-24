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Fenerbahçe, eski yıldızı Merih Demiral’ı geri getirmeye hazırlanıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, eski yıldızı Merih Demiral’ı geri getirmeye hazırlanıyor!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek için Merih Demiral'a kanca attı. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'dan tanıdık bir ismi kadroya katmak için resmi adımı atmaya hazırlanıyor.

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, stoper transferi için gözünü Suudi Arabistan'a çevirdi

Fenerbahçe, eski yıldızı Merih Demiral’ı geri getirmeye hazırlanıyor! - 1. Resim

Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler, Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe, eski yıldızı Merih Demiral’ı geri getirmeye hazırlanıyor! - 2. Resim

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve kariyerinde Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi önemli kulüplerde de boy gösteren 27 yaşındaki savunmacı, Suudi Arabistan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmeye sahip.

Fenerbahçe, eski yıldızı Merih Demiral’ı geri getirmeye hazırlanıyor! - 3. Resim

Bu sezon Al Ahli formasıyla 43 resmi maçta görev alan Merih, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Deneyimli savunmacının piyasa değeri ise yaklaşık 17 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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