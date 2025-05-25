Manchester United - Aston Villa maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? İngiltere Premier Lig heyecanı bu akşam!

Premier Lig’de sezonun son haftasında dev bir mücadele futbolseverleri bekliyor. İngiltere'nin köklü kulüplerinden Manchester United, Old Trafford’da Aston Villa’yı kendi sahasında ağırlayacak. Manchester United - Aston Villa maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak merakla beklenirken ekiplerin muhtemel ilk 11 maç kadroları da şekillenmeye başladı.

MANCHESTER UNITED - ASTON VILLA HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Premier Lig'de sezonun son haftasına gelinirken, futbol tutkunlarının gözleri Manchester United ile Aston Villa arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Manchester United - Aston Villa maçı Türkiye’de beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Heyecanla beklenen zorlu 90 dakikayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler beIN Sports 3 ekranlarında mücadeleyi canlı olarak izleyebilecek. Aynı zamanda beIN Connect platformu üzerinden de online olarak maç yayınına erişim sağlanabilecek.

MANCHESTER UNITED - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig’in 38. haftasında oynanacak olan Manchester United - Aston Villa karşılaşması 25 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Mücadelenin başlama saati ise Türkiye saatiyle 18.00 olarak duyurulurken bu akşamki büyük karşılaşma sabırsızlıkla bekleniyor.

Sezonun son virajına girilirken her iki takım da üç puan hedefiyle sahada olacak. Manchester United - Aston Villa maçı Manchester United’ın efsanevi stadı Old Trafford’da oynanacak.

MANCHESTER UNITED - ASTON VILLA MUHTEMEL 11

Manchester United: A. Onana, N. Mazraoui, H. Maguire, L. Yoro, A. Diallo, M. Ugarte, K. Mainoo, P. Dorgu, B. Fernandes, A. Garnacho, R. Højlund



Aston Villa: E. Martínez, M. Cash, E. Konsa, T. Mings, L. Digne, B. Kamara, A. Onana, M. Rogers, M. Asensio, J. McGinn, O. Watkins