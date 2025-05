Girona - Atletico Madrid maçı saat kaçta, nerede izlenir, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler açıklandı!

İspanya La Liga’da sezonun son haftasına girilirken, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri de Girona ile Atletico Madrid arasında oynanacak. Ligin 38. haftasında karşı karşıya gelecek iki ekip, sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak istiyor. Zirve hattındaki dengeleri etkileyebilecek bu kritik mücadelenin detayları merakla araştırılıyor. Girona - Atletico Madrid maçı saat kaçta, nerede izlenir, hangi kanalda sorgulanıyor.

Katalan temsilcisi Girona iç sahada alacağı galibiyetle La Liga’daki başarılı sezonunu taçlandırmak istiyor. Teknik direktör Michel yönetimindeki ekip, taraftarı önünde güçlü rakibi Atletico Madrid’i ağırlayacak.

Diego Simeone’nin çalıştırdığı başkent ekibi ise deplasmanda kazanarak ligi üst sıralarda tamamlama hedefinde. Hücum gücü yüksek iki takımın karşılaşması büyük bir çekişmeye sahne olacak. Girona - Atletico Madrid maçı saat kaçta, nerede izlenir, hangi kanalda yayınlanacak netlik kazandı.

GIRONA - ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga’da sezonun 38. haftasında oynanacak olan Girona - Atletico Madrid maçı futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan biri olarak dikkat çekiyor. Katalan temsilcisi Girona iç sahada güçlü rakibi Atletico Madrid’i ağırlayacak.

Avrupa kupaları hedefini doğrudan etkileyebilecek Girona - Atletico Madrid maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 15.00’te başlayacak. Hem Girona’nın iç saha performansı hem de Atletico Madrid’in deplasmandaki etkili oyunu heyecanla bekleniyor.

GIRONA - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga’nın bu önemli karşılaşması futbolseverler için ekranlara taşınıyor. Girona ile Atletico Madrid arasında oynanacak mücadele S Sport 2 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon ekranlarından takip etmek isteyen izleyiciler için S Sport 2 frekansları üzerinden şifreli olarak yayın yapılacak.

GIRONA - ATLETICO MADRID MUHTEMEL İLK 11

Girona: J. Carlos, A. Martínez, Juanpe, L. Krejčí, D. Blind, I. Martín, Arthur, Y. Herrera, V. Tsygankov, C. Stuani, Portu

Atletico Madrid: J. Musso, N. Molina, A. Witsel, C. Lenglet, C. Azpilicueta, R. Riquelme, Koke, C. Gallagher, S. Lino, A. Griezmann, Á. Correa