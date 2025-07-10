Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > LGS sonuçları yarın açıklanacak! Saat belli oldu

LGS sonuçları yarın açıklanacak! Saat belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
LGS sonuçları yarın açıklanacak! Saat belli oldu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının yarın saat 10.00'da açıklanacağını duyurdu.

Yüz binlerce gencin beklediği gün geldi çattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının yarın açıklanacağını bildirdi.

Sonuçlar saat 10.00'da açıklanacak, tercihler ise 14-24 Temmuz arasında yapılacak.

Öte yandan MEB ayrıca LGS tercih süreci için de velilere kılavuz yayınladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ukraynalı üst düzey istihbarat subayına suikast! Kiev'de sokak kan gölüne döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MSB'den metan gazı şehitleri açıklaması: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum - GündemMSB'den metan gazı şehitleri açıklamasıNaci Görür'den o bölge için korkutan uyarı: Geriliyor... - GündemNaci Görür'den o bölge için korkutan uyarı2.8 milyonluk aracıyla kaza yaptı, hava yastıkları patlamadı! Markaya 5.5 milyonluk dava açıldı - GündemSıfır aracıyla hayatının şokunu yaşadıElektrikli araç yangınlarına karşı devrim niteliğinde özel solüsyon! "Dünyada eşine az rastlanılan bir özellik" - GündemElektrikli araç yangınlarını önlüyor! Seri üretim...Gece yarısı korkutan ihbar! Mahalleli sokağa döküldü, gerçek başka çıktı - GündemMahalleli sokağa döküldü, gerçek başka çıktıAile hekimliğinde yeni dönem! O süre 1 yıla çıkarıldı - GündemAile hekimliğinde düzenlemeye gidildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...