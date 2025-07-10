LGS sonuçları yarın açıklanacak! Saat belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının yarın saat 10.00'da açıklanacağını duyurdu.

Yüz binlerce gencin beklediği gün geldi çattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının yarın açıklanacağını bildirdi.

Sonuçlar saat 10.00'da açıklanacak, tercihler ise 14-24 Temmuz arasında yapılacak.

Öte yandan MEB ayrıca LGS tercih süreci için de velilere kılavuz yayınladı.