Bursa elektrik kesintisi 10 Temmuz UEDAŞ: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek, planlı elektrik kesintisi nerede var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Temmuz 2025 12:42 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 12:42 - Güncelleme:

Bursa genelinde 10 Temmuz 2025 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler belli oldu. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından yayımlanan planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında pek çok ilçede enerji kesintisi uygulanacak. Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek, planlı elektrik kesintisi nerede var merak ediliyor. Bursa elektrik kesintisi 10 Temmuz UEDAŞ planlı kesinti sorgulama vatandaşlar tarafından yapılmaya başlandı.

Bursa elektrik kesintisi 10 Temmuz tarihli programına göre İnegöl, Karacabey, Kestel, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir, Büyükorhan ve Yıldırım ilçelerinde yaşanacak. Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 TEMMUZ 10 Temmuz 2025 Perşembe günü Bursa’da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintisi yaşıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) planlı kesinti, onarım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle kent genelinde birçok ilçede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. İlgili Haber 9 Temmuz 2025 Başkent EDAŞ duyurdu: Yarın Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? BURSA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Bursa'da elektrik kesintisinin yaşanacağı mahalleler için UEDAŞ tarafından belirlenen saatler duyuruldu. Bazı bölgelerde elektrikler saat 10.00'da gelirken bazı bölgelerde kesinti 09.00’da başlayıp 17.00’ye kadar sürecek. UEDAŞ PLANLI KESİNTİ 10 TEMMUZ BÜYÜKORHAN, BADEMLİK ve civarı, 10:00-15:00 İNEGÖL, KEMALPAŞA ve civarı, 10:00-14:00 İNEGÖL, KEMALPAŞA, TURGUTALP ve civarı, 10:00-12:00 İNEGÖL, MAHMUDİYE ve civarı, 16:00-18:00 İNEGÖL, GÜLBAHÇE ve civarı, 08:00-10:00 İNEGÖL, ALİBEY ve civarı, 11:00-13:00 İNEGÖL, BAYKOCA ve civarı, 09:00-11:00 KARACABEY, SULTANİYE ve civarı, 09:30-17:30 KARACABEY, TAŞPINAR ve civarı, 09:30-16:00 KESTEL, ERDOĞAN ve civarı, 09:30-13:30 KESTEL, ÜMİTALAN ve civarı, 09:00-17:00 MUSTAFAKEMALPAŞA, ATARİYE ve civarı, 14:00-15:00 MUSTAFAKEMALPAŞA, KARAPINAR, DALLICA, MURADİYESARNIÇ, KAYABAŞI, SÜNLÜK, YALINTAŞ ve civarı, 09:00-17:00 MUSTAFAKEMALPAŞA, DEMİRDERE ve civarı, 09:30-17:30 MUSTAFAKEMALPAŞA, KURŞUNLU ve civarı, 09:00-17:00 NİLÜFER, DUMLUPINAR ve civarı, 09:00-10:00 NİLÜFER, KORUBAŞI ve civarı, 09:30-17:30 NİLÜFER, ODUNLUK ve civarı, 12:00-13:00 ORHANGAZİ, DUTLUCA ve civarı, 09:00-11:00 ORHANGAZİ, ARAPZADE ve civarı, 16:30-19:00 ORHANGAZİ, ARAPZADE ve civarı, 12:00-14:00 OSMANGAZİ, YUNUSELİ ve civarı, 08:30-10:00 OSMANGAZİ, GEÇİT ve civarı, 09:00-13:00 OSMANGAZİ, HAMİTLER ve civarı, 14:30-17:30 OSMANGAZİ, ULUÇAM, DAĞAKÇA ve civarı, 09:00-17:00 OSMANGAZİ, HAMİTLER ve civarı, 10:00-13:00 YENİŞEHİR, TOPRAKOCAK, KAVAKLI ve civarı, 09:30-12:30 YENİŞEHİR, KARAAMCA, ÇİÇEKÖZÜ, YARHİSAR, AKBIYIK, YAZILI ve civarı, 10:00-12:00 YILDIRIM, MİLLET ve civarı, 01:00-02:00 İlgili Haber 9 Temmuz İzmir elektrik kesintisi listesi! Aliağa, Balçova, Bayındır, Bornova, Seferhisar, Ödemiş'te elektrikler ne zaman gelecek? BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK? 10 Temmuz’da planlanan elektrik kesintilerinin sona ereceği saatler, UEDAŞ’ın resmi açıklamalarına göre her mahalle için farklılık gösteriyor. Kesintiler en erken 10.00’da bitecek. En geç bitecek kesintiler ise Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Orhangazi gibi ilçelerde saat 17.00'da olacak. İlgili Haber Elektrikten sonra doğalgazda da kademeli sisteme geçiliyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan