9 Temmuz 2025 Başkent EDAŞ duyurdu: Yarın Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Temmuz 2025 22:19 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 22:20 - Güncelleme:

Elektrik Kesintisi, Ankara, Akyurt, Altındağ, Ayaş, Haber

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü Ankara'nın bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Buna göre, yarın Ankara'nın Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk gibi ilçelerinde planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisinin gerçekleşeceği belli oldu.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin