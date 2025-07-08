Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 9 Temmuz 2025 Başkent EDAŞ duyurdu: Yarın Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek?

9 Temmuz 2025 Başkent EDAŞ duyurdu: Yarın Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
9 Temmuz 2025 Başkent EDAŞ duyurdu: Yarın Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek?
Elektrik Kesintisi, Ankara, Akyurt, Altındağ, Ayaş, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü Ankara'nın bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Buna göre, yarın Ankara'nın Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk gibi ilçelerinde planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisinin gerçekleşeceği belli oldu.

Başkent EDAŞ, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü Ankara’nın n Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk,  gibi ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı.

Ankara'nın bazı ilçelerinde yarın elektrik kesintileri sabah saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecektir. Peki, yarın Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

9 Temmuz 2025 Başkent EDAŞ duyurdu: Yarın Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

YARIN ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Başkent EDAŞ, şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları sebebiyle Ankara'nın belirli bölgelerinde geçici elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Çalışmalar teknik gereklilikler ve güvenlik açısından gerçekleştiği belirtildi.

Elektrik kesintileri 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecek. Her bölge için farklı saat aralıkları uygulanacaktır.

9 TEMMUZ AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

9 Temmuz 2025 Başkent EDAŞ duyurdu: Yarın Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

9 Temmuz 2025 Başkent EDAŞ duyurdu: Yarın Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - 3. Resim

AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA LİSTESİ

9 Temmuz 2025 Başkent EDAŞ duyurdu: Yarın Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - 4. Resim

9 TEMMUZ BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

9 Temmuz 2025 Başkent EDAŞ duyurdu: Yarın Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - 5. Resim

BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Temmuz 2025 Başkent EDAŞ duyurdu: Yarın Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - 6. Resim

10 TEMMUZ ÇAMLIDERE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

10.07.2025 tarihinde
 
 Aşağı akkaya, 3.Küme bayındır, 1.Küme bayındır, 2.Küme bayındır, Gümele'dir.

9 Temmuz 2025 Başkent EDAŞ duyurdu: Yarın Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - 7. Resim

9 TEMMUZ 2025 ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

9 Temmuz 2025 Başkent EDAŞ duyurdu: Yarın Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - 8. Resim

9 TEMMUZ ANKARA ÇUBEK ELEKTRİK KESİNTİSİ

9 Temmuz 2025 Başkent EDAŞ duyurdu: Yarın Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - 9. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sürpriz Çin-Almanya gerilimi! Askeri uçağımızı lazerle "vurdular"Yayla dönüşü bir aile faciayı yaşadı! Ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Real Madrid- PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Kulüpler Dünya Kupası'nda nefesler tutuldu - HaberlerReal Madrid- PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Kulüpler Dünya Kupası'nda nefesler tutuldu8-9 Temmuz 2025 OEDAŞ Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - Haberler8-9 Temmuz 2025 OEDAŞ Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?Niyazi Nefi Kara kimdir, tutuklandı mı, suçu ne? Manavgat Belediye Başkanı rüşvet soruşturmasıyla gündemde - HaberlerNiyazi Nefi Kara kimdir, tutuklandı mı, suçu ne? Manavgat Belediye Başkanı rüşvet soruşturmasıyla gündemdeAdana Büyükşehir Belediye Başkanı'na yolsuzluk operasyonu: Zeydan Karalar neden tutuklandı, suçu ne? - HaberlerAdana Büyükşehir Belediye Başkanı'na yolsuzluk operasyonu: Zeydan Karalar neden tutuklandı, suçu ne?Manavgat belediyesi meclis üye dağılımı gündemde! AK Parti mi CHP mi önde? - HaberlerManavgat belediyesi meclis üye dağılımı gündemde! AK Parti mi CHP mi önde?Rizespor-Dinamo Tiflis maçı kaç kaç bitti? Maç özeti merak ediliyor - HaberlerRizespor-Dinamo Tiflis maçı kaç kaç bitti? Maç özeti merak ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...