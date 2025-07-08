9 Temmuz 2025 Başkent EDAŞ duyurdu: Yarın Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek?
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü Ankara'nın bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Buna göre, yarın Ankara'nın Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk gibi ilçelerinde planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisinin gerçekleşeceği belli oldu.
Başkent EDAŞ, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü Ankara’nın n Akyurt, Altındağ, Ayaş, Balâ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, gibi ilçelerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacağını açıkladı.
Ankara'nın bazı ilçelerinde yarın elektrik kesintileri sabah saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecektir. Peki, yarın Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...
YARIN ANKARA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Başkent EDAŞ, şebeke bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları sebebiyle Ankara'nın belirli bölgelerinde geçici elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Çalışmalar teknik gereklilikler ve güvenlik açısından gerçekleştiği belirtildi.
Elektrik kesintileri 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinde başlayarak akşam saatlerine kadar devam edecek. Her bölge için farklı saat aralıkları uygulanacaktır.
9 TEMMUZ AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA