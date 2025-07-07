8-9 Temmuz İzmir elektrik kesintisi listesi! Aliağa, Balçova, Bayındır, Bornova, Seferhisar, Ödemiş'te elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz Elektrik, 8-9 Temmuz 2025 tarihlerinde İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bornova, Seferhisar, Ödemiş gibi birçok ilçesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Şebeke yenileme ve altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlanan kesintiler uzun süre etkili olacak.

Gediz Elektrik 8-9 Temmuz tarihli planlı elektrik kesintisini duyurdu, İzmir'de yaşayan vatandaşlar kesintinin etkili olacağı bölgeleri tek tek incelemeye başladı.

İzmir ve çevresindeki birçok ilçede yaşayanlar, elektriklerin ne zaman kesileceğini öğrenmek istiyor. Gün içinde gerçekleşecek kesintilerin sebebi enerji altyapısının güçlendirilmesi, şebeke bakım ve onarım çalışmalarının sağlıklı şekilde tamamlanması olarak gösterilmektedir. İşte 8-9 Temmuz İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...

ALİAĞA, BALÇOVA, BAYINDIR, BORNOVA, SEFERHİSAR, ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bornova, Seferhisar, Ödemiş ilçelerinin bazı mahallerinde bugün ve yarın şebeke yenileme ve bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Özellikle Bornova'nın birçok mahallesinde bugün 09.00 - 15.00 saatleri arasında elektrikler kesintisi gerçekleşecektir.

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BAYINDIR ELELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BORNOVA ELEKTRİK KESİNİTİSİ SORGULAMA

SEFERHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA