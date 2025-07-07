8-9 Temmuz 2025 OEDAŞ Eskişehir elektrik kesintisi sorgulama! Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?

OEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, 8-9 Temmuz 2025 tarihlerinde Eskişehir’in bazı bölgelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Peki, Eskişehir'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte, Eskişehir'de planlı elektrik kesintileri yaşanacak ilçeler...

Eskişehir'de 8 -9 Temmuz 2025 tarihlerinde elektrik kesintileri yaşanacağı duyuruldu.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) tarafından yapılan duyuruda, şehrin farklı ilçe ve mahallelerinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

OEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş., 8-9 Temmuz 2025 tarihinde planlanan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Eskişehir’in birçok ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintileri uygulanacağı bilgisi verildi.

OEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve duyuru kanalları üzerinden kesinti tarihleri, saatleri ve etkilenecek bölgelerle ilgili detaylı bilgilere erişilebilecek.

ESKİŞEHİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

8-9 Temmuz tarihlerinde Eskişehir'in Odunpazarı, Günyüzü, Çifteler, Mihalıççık, Tepebaşı, Seyitgazi ilçelerinin farklı mahallerinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu.

Elektrik kesintilerinin ilçe ve mahallelere göre belli aralıklarda olacağı belirtildi.