Ocak ayı yaklaşırken emekli zammında senaryolar netleşiyor. TGRT Haber’de konuşan gazeteciler Mahmut Aydın ve Gaffar Yakınca, emekli zammına ilişkin beklentileri paylaştı.

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Emekli maaşlarına enflasyonun üzerinde zam yapılacağının açıklanmasının ardından gözler ocak ayında yapılacak artışa çevrildi. TGRT Haber’de yayınlanan Gündem Özel programında konuşan gazeteciler Mahmut Aydın ve Gaffar Yakınca, emekli aylıkları için gündeme gelen zam senaryolarını ve beklenen yeni rakamları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bütçe görüşmelerinin ardından emeklilere enflasyonun üzerinde zam yapılacağı yönündeki açıklamalarıyla beklentileri artırdı.

Mevcut durumda 23 bin lira seviyesinde bulunan en düşük emekli aylığına yüzde 10 enflasyon farkı uygulanması halinde maaş yaklaşık 25 bin 900 liraya yükselecek. Ancak konuşulan senaryolarda bu artışın üzerine ilave bir iyileştirme yapılması bekleniyor.

Emekli maaşlarında yeni hesap: İki isim de net konuştu! SGK ve memur emeklisi ne kadar alacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN 30-35 BİN TL ARALIĞI

Programda değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Mahmut Aydın, en düşük emekli aylığının 30 bin ile 35 bin lira arasında bir seviyeye çıkarılmasının konuşulduğunu söyledi. Aydın, henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını belirtirken, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte bir çalışma yürütüldüğüne ilişkin bilgileri paylaştı.

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Aydın, "Bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra zannediyorum emeklilere müjde verecekler" dedi.

Emekli maaşlarında yeni hesap: İki isim de net konuştu! SGK ve memur emeklisi ne kadar alacak?

REFAH PAYI NE KADAR OLACAK?

Gazeteci Gaffar Yakınca ise en düşük emekli aylığının 30-35 bin lira aralığında belirlenebileceğini, diğer emekliler için de enflasyon farkının üzerine refah payı eklenmesinin beklendiğini söyledi.

Yakınca, prim gününe bağlı ya da bağımsız şekilde yüzde 10 ila 15 arasında, hatta yüzde 15'i aşabilecek bir refah payının gündemde olduğunu ifade etti. En düşük aylıkta yapılacak iyileştirmenin bir bölümünün seyyanen zamla sağlanabileceğini belirten Yakınca, diğer emekliler için enflasyon artı yüzde 15 civarında bir artış senaryosundan söz etti.

Emekli maaşlarında yeni hesap: İki isim de net konuştu! SGK ve memur emeklisi ne kadar alacak?

Yakınca'nın açıklaması şöyle:

"En düşük emekli maaşının 30-35 bin lira aralığında olması bekleniyor. Prim gününden bağımsız olarak yüzde 10 ila 15, bir ihtimal yüzde 15'i de geçebilir. Bir refah payı gelmesi bekleniyor.

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Dolayısıyla ortalama memur emeklisi için maaş 50 bin liraya yaklaşacak. Ortalamayı söylüyorum, en düşük maaşı değil. SGK emeklilerinin de ortalama maaşının 38 bin liraya yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Genel bilgiler de bu yönde.

Emekli maaşlarında yeni hesap: İki isim de net konuştu! SGK ve memur emeklisi ne kadar alacak?

Bir de şöyle bir gelişme oldu: Maliye Bakanlığı bu konuda biraz direniyordu. "Paramız yok" diyordu. Ancak son dönemde, özellikle son bir haftada, bakanlık kaynakları da bütçenin bulunduğunu ve bu konuya girilebileceğini söylüyor. Oradan gelen sinyaller de bu yönde.

Şöyle söyleyeyim: En düşük emekli maaşının 30-33 bin, hatta 33-34 bin lira civarında olması bekleniyor. Aşağı yukarı bu seviyeye denk geliyor. Ancak bunun bir bölümü seyyanen zamla yapılabilir. Yani artışın tamamı refah payı farkından oluşmayabilir. En düşük maaş için söylüyorum.

Emekli maaşlarında yeni hesap: İki isim de net konuştu! SGK ve memur emeklisi ne kadar alacak?

Diğer emekliler için ise enflasyon artı yüzde 15 civarında bir refah payı beklentisi var. Bu yaklaşımın siyasette de kabul gördüğü anlaşılıyor. Emekliler açısından bu, rahatlatıcı bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla net olarak baktığımızda en alt kesimlerin %30, yukarı doğru da %25'ler civarında bir iyileşme olacağını söyleyebiliriz"

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