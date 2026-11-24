ASAL Araştırma, 2 bin 5 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Kasım 2026 anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Hayat pahalılığı yüzde 57,1 ile katılımcıların en önemli sorun olarak gördüğü başlık olurken, terör-güvenlik sorunu listenin son sırasında yer aldı. Cumhurbaşkanı adaylığı tercihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,4 ile ilk sırada yer alırken, katılımcıların yüzde 45,4'ü yeni asgari ücretin 38 bin liranın üzerinde olması gerektiğini düşünüyor.

Kaydet a- | +A

ASAL Araştırma, Kasım 2026 anket çalışmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şirketin sosyal medya üzerinden yayımladığı ankete iki bin beş kişi katıldı.

Çalışmada katılımcılara fon soruşturması, asgari ücret beklentisi, ülkenin en önemli sorununun ne olduğu ve bunu hangi partinin çözebileceği yönündeki görüşü ve cumhurbaşkanı adaylığı tercihleri soruldu.

"Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna 'ekonomi/hayat pahalılığı' diyenler yüzde 57,1 ile ilk sırada yer aldı.

'Fon krizi' başlığının yüzde 8,8 ile ikinci sırada yer aldığı görüldü. Terör/Güvenlik seçeneği yüzde 1,6 ile son sırada yer aldı.

Vatandaşın en önemli sorunu ve asgari ücret beklentisi belli oldu

Söz konusu sorunları hangi siyasi partinin çözebileceği yönündeki soruya verilen cevaplar da dikkat çekti.

Çalışmanın "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" kısmında ilk sırayı yüzde 36,2 ile 'hiçbiri' seçeneği aldı. AK Parti yüzde 21,4, Yeni Parti yüzde 14'te kaldı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tercihlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,4 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 23,6 ile Mansur Yavaş bulunuyor. Özgür Özel ise yüzde 7,8'lik bir kesimin tercihi olarak dördüncü sırada yer alıyor.

Vatandaşın en önemli sorunu ve asgari ücret beklentisi belli oldu

Söz konusu çalışmanın birkaç gün önce yayımlanan kısımlarında ise katılımcılara fon soruşturmasına ilişkin görüşleri ve asgari ücret beklentileri soruldu.

Buna göre katılımcıların yarısı fon krizinin ekonomiyi uzun süre etkileyebileceği görüşünde. Ankette "Fon krizinin en önemli sebebi sizce nedir?" sorusuna ise yüzde 42 ile denetim yetersizliği, yüzde 35 ile hızlı zenginleşme yanıtları verildi.

Ayrıca çalışmanın asgari ücret beklentisi kısmında ise "Ocak 2026’dan bu yana 28.075 TL olan asgari ücret 2027 yılında sizce en az ne kadar olmalı?" sorusu yöneltildi.

yüzde 7,2'si 35 bin TL, yüzde 16'sı 36 bin 500 TL, yüzde 45,4'ü 38 bin TL üzerinde cevaplarını verdi.

BAKMADAN GEÇME EKONOMİ Asgari ücrette beklentiyi değiştiren hesap! İşte en güçlü senaryo

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala