Asgari ücrette beklentiyi değiştiren hesap! İşte en güçlü senaryo

Yüzde 33,7'lik artışta maaş yaklaşık 37 bin 539 TL'ye, yüzde 35 zam yapılması hâlinde ise 37 bin 901 TL'ye ulaşacak. Yüzde 40'lık bir artış ise net asgari ücreti 39 bin 305 TL seviyesine taşıyacak.

Ancak Turan'a göre yalnızca enflasyon oranına bakarak karar vermek mümkün değil. İşverenin maliyetleri ve Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki rekabet gücü de zam oranının belirlenmesinde etkili olacak.