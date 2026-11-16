Asgari ücrette beklentiyi değiştiren hesap! İşte en güçlü senaryo
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücreti için geri sayım başladı. Aralık ayının ilk haftasında başlaması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesinde zam hesapları da yeniden şekilleniyor. Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e yükseltmesi, yeni maaş için yapılan hesaplamaları değiştirdi.
Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan, CNN Türk canlı yayınında asgari ücret için öne çıkan senaryoları değerlendirdi.
İŞTE ÖNE ÇIKAN SENARYOLAR
Hâlihazırda 28 bin 75 TL olarak uygulanan net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalar, farklı zam ihtimallerini ortaya koyuyor. Merkez Bankasının yüzde 29,5'lik yıl sonu enflasyon tahmini kadar artış yapılması durumunda net ücret 36 bin 357 TL'ye yükselecek. Bu senaryoda çalışanın maaşında 8 bin 282 TL'lik artış gerçekleşecek.
Yüzde 33,7'lik artışta maaş yaklaşık 37 bin 539 TL'ye, yüzde 35 zam yapılması hâlinde ise 37 bin 901 TL'ye ulaşacak. Yüzde 40'lık bir artış ise net asgari ücreti 39 bin 305 TL seviyesine taşıyacak.
Ancak Turan'a göre yalnızca enflasyon oranına bakarak karar vermek mümkün değil. İşverenin maliyetleri ve Türkiye'nin ihracat pazarlarındaki rekabet gücü de zam oranının belirlenmesinde etkili olacak.
50 BİN TL TALEBİNE KARŞILIK 38 BİN TL HESABI
İşçi kesiminde 50-55 bin TL seviyesinde ücret taleplerinin de bulunduğunu aktaran Turan, mevcut ekonomik koşullarda bu rakamların gerçekleşmesini zor gördüğünü dile getirdi.
Tüketimde ve talepte yaşanan zayıflamaya dikkat çeken Turan, işletmelerin artan maliyetleri karşılamakta zorlandığı bir dönemde yüksek zamların işsizlik üzerinde de baskı oluşturabileceğini söyledi.
Buna karşılık çalışanların alım gücündeki kaybın da göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Turan, yapılacak artışın hem çalışanı koruması hem de işverenin rekabet gücünü zedelememesi gerektiğini ifade etti.
GÖRÜŞMELER ARALIK AYININ İLK HAFTASINDA BAŞLAYACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayının ilk haftasında çalışmalarına başlaması bekleniyor. Dört toplantı üzerinden yürütülmesi planlanan görüşmelerin ardından yeni ücretin aralık ayının son haftasında netleşmesi öngörülüyor.
Turan, geçen yıl işçi temsilcilerinin masadan ayrılmasının çalışanların taleplerinin yeterince dile getirilmesini zorlaştırdığını belirterek bu yıl görüşmelerin son aşamaya kadar sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
Ekonomi Müdürü Turan, mevcut şartlarda en güçlü ihtimalin yüzde 30-31 civarında zam olduğunu yineledi. Buna göre 2027 yılı net asgari ücretinin 36 bin-38 bin TL bandında şekillenebileceğini değerlendirdi.
Turan'ın açıklaması şöyle:
Genelde de asgari ücret zammı bunun 12 puan altında ya da 1 puan üstünde oluyor. Açıkçası ben 36.000 ile 38.000 arasında gerçekleşmesini öngörüyorum.
Yani %30-31 arasında bir artış olabilir. Bu üst senaryonun da gerçekleşme ihtimali var. Özellikle enflasyona, hükümetten gelen "Çalışanı ve emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklaması burada özellikle 37.000 ve 38.000'in sınırında bir artışın gündeme girebileceğini bize gösteriyor.
Dolayısıyla burada rakamlar üç aşağı beş yukarı baktığımız zaman 36.000-38.000 lira arasında bir rakam gündeme gelecek. Neredeyse netleştiğini söyleyebiliriz bu rakamın. Ama dediğimiz gibi o toplu sözleşme görüşmesinde, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda ne gibi bir sonuç çıkar? Ne gibi bir teklif gelir? İşçi ya da işveren kesimi buna ne kadar evet der? Hep birlikte bunu göreceğiz.