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Minibüs otomobille çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü! 19 yaralı var

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Minibüs otomobille çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü! 19 yaralı var
Başlık ResmiMinibüs otomobille çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü! 19 yaralı var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada minibüs takla attı. Kazada 19 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kaza, D-100 kara yolunun Ankara istikameti Mimar Sinan Mahallesi Feniş Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Gebze-Harem hattında çalışan yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.

Minibüs otomobille çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü! 19 yaralı var
Başlık ResmiMinibüs otomobille çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü! 19 yaralı var

MİNİBÜS TAKLA ATTI

Çarpışmanın şiddetiyle yolcu minibüsü takla attı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Minibüs otomobille çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü! 19 yaralı var
Başlık ResmiMinibüs otomobille çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü! 19 yaralı var
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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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