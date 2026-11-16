Minibüs otomobille çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü! 19 yaralı var
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada minibüs takla attı. Kazada 19 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü.
Kaza, D-100 kara yolunun Ankara istikameti Mimar Sinan Mahallesi Feniş Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Gebze-Harem hattında çalışan yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı.
MİNİBÜS TAKLA ATTI
Çarpışmanın şiddetiyle yolcu minibüsü takla attı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.