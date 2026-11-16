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Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motokurye ağır yaralandı! Feci kaza anı kamerada

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Fatih Caddesi üzerinden sokağa geçiş yapan S.B. yönetimindeki otomobil ile İ.Y.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrularak kaldırım kenarına düşen motokurye İ.Y. ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kameralara saniye saniye yansıyan feci kazanın ardından otomobil sürücüsü S.B. gözaltına alınırken, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çorlu
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