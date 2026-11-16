Bakırköy Belediyesi'nde 9 isim için kamu davası! İddianame hazırlandı

Bakırköy Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük ve rüşvet iddialarıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de bulunduğu 9 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

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Bakırköy Belediyesi'ne yönelik ihale usulsüzlüğü ve işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlük yapılarak kamu zararı oluşturulduğu, iş yeri çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği ve istenen miktarı ödemeyenlerin ruhsat işlemlerinin sürüncemede bırakıldığı iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında belediyedeki bazı iş ve işlemlere ilişkin "icbar suretiyle irtikap" suçlamaları, "ihaleye fesat karıştırma" dosyasından ayrıldı.

İŞLETME SAHİPLERİNDEN PARA İSTENDİĞİ İDDİASI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, müşteki Mustafa Karacan'a ait döner işletmesinin tadilat ve ruhsat sürecinde, tutuklu Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Erkan Gül tarafından baskı kurulduğu ve bu yolla 2 milyon 500 bin lira haksız ödeme alındığı iddiası yer aldı.

Bir diğer müşteki Rıdvan Bayar'a ait kuaför işletmesinin ruhsat işlemleri sırasında ise baskı yoluyla 200 bin dolar para istendiği öne sürüldü.

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BELEDİYE YÖNETİCİLERİ VE MECLİS ÜYELERİ HAKKINDA İDDİANAME

Soruşturma kapsamında Bakırköy Belediye Başkan yardımcıları Ali Rıza Akyüz, Abdülhamit Pehlivan ve Cemalettin Özdemir, Belediye Meclis Üyeleri Erkan Gül ve Mustafa Fazlıoğlu, Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdulkadir Akay, Zabıta Müdürü Ahmet Keküllüoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir hakkında iddianame düzenlendi.

Şüphelilerden sekizinin tutuklu olduğu, Mustafa Özdemir'in ise ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldığı belirtildi.

Hazırlanan iddianame, kamu davası açılması amacıyla Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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