Amasya'da parke çalışması yapan belediyeye ait kepçe, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düştü. Operatör yaralanırken, kepçenin çıkardığı gürültüyü deprem sanan mahalle sakinleri panikle sokağa çıktı.

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Amasya'da belediyeye ait kepçenin istinat duvarından aşağı düşmesi mahallede paniğe neden oldu.

Kaza, Kirazlıdere Mahallesi Şener Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parke çalışmasında kullanılan Amasya Belediyesi'ne ait kepçe, eğimli yolda kontrolden çıktı. Önce bir binanın duvarına çarpan iş makinesi, ardından korkulukları aşarak yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağı düştü.

Mahalleliyi sokağa döken gürültü! Deprem sandılar, gerçek başka çıktı

İKİ DAİRENİN DUVARINA ZARAR VERDİ

Orkide Apartmanı'ndaki iki dairenin duvarına da zarar veren kepçe, büyük bir gürültüyle yere çakıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kepçenin kabininde sıkışan operatör Bahattin Ö., ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan operatörün ayağında kırık oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mahalleliyi sokağa döken gürültü! Deprem sandılar, gerçek başka çıktı

GÜRÜLTÜYÜ DEPREM SANDILAR

Kepçenin düşmesi sırasında çıkan büyük gürültü mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Sarsıntıyı deprem sanan vatandaşlar panikle evlerinden dışarı çıktı.

Mahalle sakinlerinden Şükrü Kaya, "Kepçe burada parke taşıyordu. Çarptığı binayı deprem gibi salladı. Büyük bir gürültü çıktı. Mahalleyi ayağa kaldırdı. Büyük geçmiş olsun" dedi.

Mahalleliyi sokağa döken gürültü! Deprem sandılar, gerçek başka çıktı

Korkuya kapılan Ayşe Çekerek ise yaşananları gözyaşları içinde anlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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