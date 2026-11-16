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Edirne'de hastaneye giden karı koca işçi servisiyle çarpıştı! Feci kaza kamerada

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Edirne merkeze bağlı Musabeyli köyü sınırlarında meydana gelen kazada, Edirne-Süloğlu istikametinde seyreden M.D. yönetimindeki 22 AFF 998 plakalı işçi servisi, hastaneye gitmek üzere tali yoldan Süloğlu il yoluna çıkan İsmail Çiftçi idaresindeki 22 EN 282 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada otomobil sürücüsü İsmail Çiftçi ile eşi Münire Çiftçi hayatını kaybetti. Yaralanan servis sürücüsü M.D. ile servisteki yolcular Z.A., V.G., A.Ç. ve Ş.A. ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Edirne
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