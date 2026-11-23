Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre terör örgütü PKK, Irak’ta 14 barınma alanını boşalttı.

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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ederken, sürece ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK, Hakurk’taki 14 barınma alanını boşalttı. Açıklamada "8 Ekim’den bu yana boşaltılan alan barınma alanı 18 oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu alanlar kullanılamaz hale getirilecektir" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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