PKK, Irak’ta 14 barınma alanını boşalttı
Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre terör örgütü PKK, Irak’ta 14 barınma alanını boşalttı.
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Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ederken, sürece ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK, Hakurk’taki 14 barınma alanını boşalttı. Açıklamada "8 Ekim’den bu yana boşaltılan alan barınma alanı 18 oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu alanlar kullanılamaz hale getirilecektir" denildi.
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