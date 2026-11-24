HGS'de vatandaşların tepkisine yol açan yüksek tahsilat ve icra işlemlerinin ardından yeni bir adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, usulüne uygun yapılmayan HGS ödemelerinin vatandaşlara geri verileceğini açıkladı.

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Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden yapılan geçişler nedeniyle vatandaşların karşılaştığı mağduriyetler yeni bir gelişmeyle gündeme geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülürken son günlerde kamuoyunun gündemine gelen HGS tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

HGS borçları nedeniyle başlatılan yasal takiplerin durdurulduğunu hatırlatan Uraloğlu, vatandaşlardan usulüne uygun olmayan şekilde tahsil edilen paraların iade edileceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Hatalı HGS ödemeleri vatandaşa iade edilecek

Uraloğlu, "Kredi kartına bağlanmış olan hiçbir HGS geçişinde sıkıntı yok. Yasal takibi durdurduk. Usulüne uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri geri iade ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

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HGS ŞİKÂYETLERİ NASIL GÜNDEME GELDİ?

Son dönemde bazı sürücüler, otoyol geçişlerinden kaynaklanan borçları zamanında öğrenemediklerini, ödeme yaptıkları hâlde borçlu göründüklerini ve kendilerine yüksek tutarlı icra dosyaları gönderildiğini dile getirmişti. Özellikle düşük miktarlı geçiş ücretlerinin gecikme cezaları, avukatlık ücretleri ve icra masraflarıyla katlanarak artması tepkilere yol açmıştı.

Vatandaşların şikâyetleri üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devreye girdi. Bakan Uraloğlu, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada Karayolları Genel Müdürlüğüne talimat verdiğini ve ilgili kurumlarla toplantı gerçekleştirileceğini duyurdu.

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İCRA TAKİPLERİ DURDURULMUŞTU

20 Kasım'da Karayolları Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantının ardından alınan kararları açıklayan Uraloğlu, özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatları nedeniyle yürüttüğü avukatlık ve icra işlemlerinin durdurulacağını bildirmişti.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Hatalı HGS ödemeleri vatandaşa iade edilecek

Bakan Uraloğlu, incelemelerde söz konusu icra takiplerinin toplam geçişlerin yüzde 0,43'ünü oluşturduğunun belirlendiğini açıklamıştı. Mevzuat çalışmaları tamamlanana kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmayacağını da duyurmuştu.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Hatalı HGS ödemeleri vatandaşa iade edilecek

ÖDEME VE BİLDİRİM SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK HAZIRLIĞI

Alınan kararlar kapsamında HGS kullanıcılarının hesaplarını kredi kartlarına bağlayarak otomatik ödeme talimatı vermelerinin teşvik edilmesi planlanmıştı. Hatalı geçişlerde vatandaşların farklı iletişim kanallarıyla bilgilendirilmesi ve ödeme seçeneklerinin artırılması için de teknik ve idari altyapı hazırlanması kararlaştırılmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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