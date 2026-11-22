Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında vatandaşlara yönelik icra takipleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını açıkladı. Haksız borçlandırma ve hukuka aykırı kazanç iddiaları mercek altına alındı.

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Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden başlatılan icra takiplerine yönelik şikâyetlerin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, vatandaşların haksız borçlandırıldığı ve icra mekanizmalarının hukuka aykırı şekilde kullanılarak kazanç elde edildiği iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığını duyurdu.

HGS İCRA TAKİPLERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, HGS kapsamında vatandaşlar hakkında başlatılan icra takiplerinde usulsüzlük yapıldığına ilişkin iddia ve şikâyetlerin incelendiğini belirtti.

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunda gündeme gelen, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında vatandaşlarımız hakkında başlatılan icra takiplerinde icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne ilişkin iddialar ve şikâyetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır."

HAKSIZ BORÇLANDIRMA İDDİALARI ARAŞTIRILIYOR

Başlatılan soruşturmanın kapsamına ilişkin bilgi veren Gürlek, vatandaşların haksız yere borçlandırılıp borçlandırılmadığının ve icra işlemlerinin hukuka uygunluğunun incelendiğini açıkladı.

Gürlek, "Bu kapsamda, haksız borçlandırma iddiaları, başlatılan icra takiplerinin hukuka uygunluğu ve suç teşkil edebilecek eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır" dedi.

"HİÇ KİMSE VATANDAŞLARIMIZI HAKSIZ BORÇ YÜKÜ ALTINDA BIRAKAMAZ"

İcra mekanizmalarının kötüye kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Bakan Gürlek, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Hiç kimse, hukuki süreçleri ve icra mekanizmalarını kötüye kullanarak vatandaşlarımızı haksız borç yükü altında bırakamaz."

Gürlek, vatandaşların haklarının korunması, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturmanın titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.

HGS'DE İCRA TAKİPLERİNİN DURDURULMASI KARARI ALINMIŞTI

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da 20 Kasım'da HGS üzerinden yürütülen icra takiplerine ilişkin önemli kararlar alındığını duyurmuştu.

Uraloğlu, özel otoyol şirketlerinin süresi aşılmış geçiş ücretlerinin tahsili kapsamında yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulacağını açıklamıştı.

Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu icra takiplerinin toplam geçişlerin yüzde 0,43'ünü oluşturduğu belirtilmişti.

Yeni düzenlemeye ilişkin mevzuat çalışmaları tamamlanana kadar vatandaşlara yönelik bu icra takiplerinin uygulanmaması kararlaştırılmıştı.

HGS kullanıcılarının hatalı geçişler konusunda farklı iletişim kanallarından bilgilendirilmesi ve ödeme yöntemlerinin çeşitlendirilmesi de alınan kararlar arasında yer almıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmayla birlikte, icra süreçlerinde hukuka aykırı işlem yapılıp yapılmadığının ortaya çıkarılması hedefleniyor.

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